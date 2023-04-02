Что такое микрариум, и Почему это самая большая проблема музеев естествознания

У многих есть микроскопы, но не у многих экспонаты

Музей зоологии Гранта.

Людям гораздо приятнее созерцать кого-то похожего на них самих.

Эксперимент в музее зоологии Гранта

Микрариум - место для мелочей.

Это был эксперимент для музея.

Джек Эшби о своём детище

Очень сложно подписать каждый экспонат.

Целью экспозиции было показать всё природное многообразие .