Что такое микрариум, и Почему это самая большая проблема музеев естествознания

Учёные утверждают, что больше 90 процентов видов животных меньше человеческого ногтя. Музеи естествознания и зоологии выставляют всегда в качестве экспонатов лишь позвоночных. Привычных человеческому глазу больших животных. Да, их интересно изучать. Они почти такие, как мы — у них есть скелет, мышцы, кровь. При этом подобные животные — это мизерная часть природного многообразия планеты Земля. В музее Гранта решили отойти от этого неписанного канона. Что из этого получилось, далее в обзоре.
У многих есть микроскопы, но не у многих экспонаты
Музей зоологии Гранта.
В некоторых не очень знаменитых музеях есть тысячи слайдов с зоологических микроскопов с изображением беспозвоночных. Только немногие решаются выставлять их на всеобщее обозрение. Обычно демонстрируют лишь малую часть. На эти снимки приходится всматриваться, чтобы хоть что-то различить. Специально для этого там есть микроскопы, в которые можно изучить изображение.
Экспозиции в музеях естествознания, хотя и выглядят потрясающе, но совершенно нерепрезентативны для природы. Почти 95% всех описанных видов — это беспозвоночные. Легендарный учёный Дж. Б. С. Холдейн однажды сказал: «Создатель, если он существует, чрезмерно любит жуков». Конечно, динозавров и обезьян продать намного проще, чем насекомых и червей. Людям гораздо проще с похожими на них самих.
Людям гораздо приятнее созерцать кого-то похожего на них самих.
Эксперимент в музее зоологии Гранта
В этом знаменитом музее не боятся экспериментировать и пробовать нечто новое. На этот раз там решили разобраться с традиционно проблемной темой для всех музеев естествознания. Несколько лет назад в музее Гранта был открыт Микрариум — место для демонстрации чего-то бесконечно маленького и бесконечно древнего.
Микрариум - место для мелочей.
Это первое в своём роде место на Земле. Старая кладовая стала пещерой полной сокровищ. Там в подсвеченных витринах выставлено более двух тысяч экспонатов. Они располагаются вдоль стен от пола до потолка. Это зрелище создаёт подлинно магический безмерно впечатляющий эффект.
На слайдах в основном показаны маленькие животные целиком или в разрезе. Если учесть, что эти животные обладают часто толщиной менее 1/10 миллиметра, то это поражает воображение. За этим потрясающим проектом стояла действительно мощная движущая сила.
Это был эксперимент для музея.
Джек Эшби о своём детище
Менеджер Зоологического музея Гранта, Джек Эшби, сказал, что его самого бесконечно восхищает эта коллекция. Хотя две тысячи экспонатов - это невероятно много, но благодаря их размеру все они прекрасно умещаются в небольшом помещении. Раньше здесь была кладовая. В комнате зеркальный потолок. Он создаёт просто волшебное впечатление. Кажется, что всё здесь выставленное — это бесконечность.
Очень сложно подписать каждый экспонат.
«Микрариум в Музее Гранта - это эксперимент. Мы пробуем что-то новое, не имея никакого реального представления о том, как люди на это отреагируют. Учитывая огромное количество экспонатов, индивидуально обозначить каждый — задача невыполнимая. Наша цель не в том, чтобы показать название отдельного экземпляра, а в том, чтобы люди могли оценить всю невероятную широту разнообразия беспозвоночных. На Земле более 30 000 000 видов, почти все из них беспозвоночные. Понятно, что мы демонстрируем лишь ничтожно малую их часть, но для музеев это шаг в правильном направлении».
(Джек Эшби)
Целью экспозиции было показать всё природное многообразие.
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