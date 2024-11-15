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Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

История знает случаи, когда, казалось бы, небольшая неточность в переводе с древнего или иностранного языка становилась причиной различного рода заблуждений. Учёные считают, что именно так случилось и с «ящиком Пандоры», который на самом деле был «кувшином».

Ящик Пандоры – артефакт из греческой мифологии, который был описан в поэме древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни».

Однако ящик в мифе на самом деле был большим кувшином-пифосом (Pithos), в котором содержалось все зло мира. Пандора открыла сосуд и все беды вылетели наружу. При этом внутри осталась только «надежда», поскольку женщина опомнилась и захлопнула крышку.

Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

Пифос из Крита, 675 г. до н.э. Лувр

В классическом греческом мифе Пандора была первой женщиной на Земле. Зевс приказал Гефесту создать ее, смешав воду и землю. Боги наделили Пандору многими дарами: Афина нарядила ее, Афродита подарила ей красоту, Аполлон дал ей музыкальные способности, а Гермес одарил ее своим «языком без костей».

Согласно Гесиоду, когда Прометей похитил огонь с неба, то Зевс решил отомстить Прометею и людям, «подарив» красавицу Пандору брату Прометея титану Эпиметею. В качестве приданого ей дали пифос, строго приказав не открывать его. Но женское любопытство победило, Пандора открыла сосуд, содержащий смерть и множество пороков, которые распространились по всему миру. Хотя девушка поспешила закрыть пифос, уже было поздно, в нем осталась на дне только «Elpis» (обычно переводится как «надежда», хотя это также может означать «ожидание»).

Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

Аттическая шкатулка Pyxis, 440-430 годы до н.э. Британский музей

Изначально в мифе было использовано греческое слово «Pithos», которое обозначает большой кувшин, иногда размером с невысокого человека (утверждается, что именно в таком спал Диоген). Он использовался для хранения продуктов: вина, масла, зерна или соленой рыбы. Также пифосы использовали для ритуальных целей, в качестве контейнера для захоронений. В случае Пандоры, этот кувшин, возможно, был сделан из глины (обычно пифосы делали из нее) или из металла, такого как бронза.

Неточности перевода: как «кувшин Пандоры» в течение 500 лет был «ящиком»

Пандора пытается закрыть крышку, которую она открыла из любопытства. Слева несчастья насмехаются над ней, улетая в мир. Гравировка по картине Фредерика Стюарта Чёрча.

Неправильный перевод слова «Pithos» обычно приписывается гуманисту Эразму Роттердамскому, который в 16 веке перевел поэму Гесиода на латинский язык. Эразм посчитал, что «Pithos» это неправильно написанное греческое слово «Pyxis», которое означает «ящик». Так и дошла до наших времен фраза «ящик Пандоры».

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