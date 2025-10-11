История Амазонки

Когда в 1542 году испанский конкистадор Франсиско де Орельяна достиг берегов этой великой реки, его отряду пришлось вступить в битву с индейским племенем икамиаба, состоявшим исключительно из женщин. Мускулистые, обнаженные, вооруженные луком и стрелами, грозные воительницы напомнили испанцам героинь греческого мифа, что и дало название реке.
Похожи ли американские амазонки на свой античный прототип? Согласно древнему мифу, для удобства стрельбы из лука женщины выжигали себе правую грудь. Индейские воительницы племени «икамиаба», что буквально означает «безгрудая», желая добиться того же эффекта, поступали гораздо гуманнее – они её просто перевязывали. И те и другие периодически, с целью деторождения, вступали в связь с мужчинами соседних племён. Девочек они оставляли себе, а вот с мальчиками поступали по-разному. Античные амазонки безжалостно приносили их в жертву, тогда как женщины икамиаба по прошествии года отдавали сыновей отцам. Мужчина, от которого американская амазонка зачинала дочь, получал от неё ценный амулет – глиняную фигурку в форме жабы, рыбы или черепахи, - который наделял его силой, приносил удачу и оберегал от болезней. И наконец, доподлинно известно, что, в отличие от героинь греческого мифа, американские амазонки действительно существовали, и, возможно, живут до сих пор в амазонской сельве, где ещё много уголков, куда не ступала нога белого человека. Последнее упоминание этнографов об индейском племени женщин-воительниц относится к 1967 году.
