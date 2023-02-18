О вкусах спорят: самые пафосные автомобили в гаражах Скалы Джонсона и Арнольда Шварценеггера

Большинство людей в современном мире не представляет своей жизни без собственного автомобиля. Ведь только он в большинстве случаев позволяет быстро и с комфортом добраться из точки «А» в точку «Б». Для большинства людей приобретение авто – это серьезный и непростой шаг. Впрочем, когда человек становится известным и состоятельным, у него появляется возможность приобретать авто, в том числе в коллекционных целях. Сегодня посмотрим на самые яркие модели в собственности небезызвестных Арни и Скалы.
Скала: Ford GT
Машину подарил завод. /Фото: ya.ru.
На протяжении многих лет Дуэйн Джонсон является официальным представителем американской автомобильной марки Ford. На сегодняшний день в его коллекции есть до десяти машин данного производителя. Самой дорогой и наиболее яркой модель является Ford GT с 3.5-литровым V6 агрегатом. Всего таких автомобилей в свое время было выпущена 1 тысяча экземпляров.
Арни: Hummer H2
Водородный Хаммер. /Фото: avtorinok.ru.
В коллекции Арнольда Шварценеггера есть самые разные автомобили. Достаточно часто главного Конана Голливуда видят на гражданских версиях армейских внедорожников. В коллекции Арнольда имеется сразу несколько Hummer H2. В том числе есть машина, которая была переведена автомеханиками с двигателя внутреннего сгорания на водородную силовую установку.
Скала: Rolls Royce Wraith
Большой автомобиль - большому парню. /Фото: giovannawheels.com.
Одним из самых любимых автомобилей Скалы (судя по частоте использования) является тюнингованный роскошный Rolls Royce Wraith с двигателем V12. Машина оборудована распашными дверями и лучшей из доступных комплектаций. Кроме того, Wraith Дуэйна имеет множество фирменных украшений от производителя.
Арни: Hummer H1 Slant Back
Хорошая машина. /Фото: auto.ria.com.
Еще один крайне специфический бывший армейский автомобиль в коллекции звезды. Внедорожник Hummer H1 из гаража Арнольда ездит не на бензине, а на биотопливе. В том числе машина может заправляться… растительным маслом. Интересно, заправляться Арни ездит в ближайший супермаркет вместо АЗС?
Скала: Ferrari LaFerrari
Выглядит круто. /Фото: auto.vercity.ru.
Как и некоторые другие роскошные автомобили, Ferrari LaFerrari сам Дуэйн не покупал. Этот автомобиль является подарком от компании Ferrari. Подарок ценой в 1.4 млн долларов Скале сделали не за красивые глаза, а за деловое сотрудничество в области рекламы. Шикарный LaFerrari оснащен 6.3-литровым V12 двигателем и может разгоняться до 349 км/ч.
Арни: Bentley Continental GTC
Машина для Терминатора. /Фото: striveme.com.
Не отказывает себе Арнольд и в роскошных спортивных автомобилях. Например, в его коллекции есть и вот такой глубоко модернизированный Bentley Continental GTC. После работы автомехаников оригинального в этом GTC остался разве что дизайн кузова. Даже отделка салона кабриолета полностью заменена.
Скала: Lamborghini Huracan
Дерзкий автомобиль. /Фото: techeblog.com.
Куда же в роскошной коллекции без знаменитого Lamborghini Huracan. Даже для многих состоятельных парней данный автомобиль остается предметом желаний. Машина обладает высокими характеристиками. Оснащен «Huracan» 5.2-литровым двигателем V10. Впрочем, ездит на роскошном спорткаре Дуэйн Джонсон не слишком часто. Возможно, в том числе потому, что салон для звезды-здоровяка все-таки маловат.
Арни: Porsche 911 Turbo
Живая классика. /Фото: striveme.com.
Все-таки Арнольд Шварценеггер является ярким представителем уже ушедшей эпохи. А потому и вкусы у «Терминатора» соответствующие. Помимо разнообразных «армейцев», Шварценеггер предпочитает отдавать свои симпатии классике автомобильного рынка. Ярчайшим представителем такого выбора звезды является Porsche 911 Turbo с 3.7-литровым двигателем.
Скала: Pagani Huayra
Роскошный автомобиль Дуэйна. /Фото: ya.ru.
Едва ли такой большой парень, как Дуэйн чувствует себя комфортно в столь низком и достаточно компактном автомобиле, как роскошный Pagani Huayra. Однако, это не помешало Скале добавить и эту машину в свой гараж. В любом случае коллекционный Huayra – отличная инвестиция на старость или черный день. Машина является одной из самых дорогих: 2.6 млн долларов за экземпляр.
Арни: M47 Patton
У Арни есть целый танк. /Фото: w-dog.ru.
В магазин на таком не сгоняешь, но вот по собственному ранчо точно можно ездить взад и вперед. В гараже Шварценеггера есть целый танк! Коллекционный M47 Patton является апофеозом любви Арнольда ко всему военному. Само собой, вся боевая начинка из танка по закону была выволочена механиками.
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