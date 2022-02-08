Китай: маленькие герои

Какие же они: неизвестные герои нашего времени? Вот несколько небольших историй тех, кто живет в Китае.
Вся планета сегодня живет в нескончаемом потоке новой информации, погруженная в море новостей разного рода и характера. Мы читаем про встречи на высшем уровне, важные решения, колебания курсов и изменения индексов и лишь изредка останавливаемся взглядом на новостях в самом низу топов — о простых людях и их ежедневных подвигах.
Смотритель Великой Китайской стены
Чжана Хэшаня иногда зовут «живой картой Великой Китайской стены». Каждый день на рассвете, в 4 часа, он выходит патрулировать окрестности стены, чтобы проверить, не требуется ли где-то починка. И так в течение 38 лет. За это время он сносил более 200 пар обуви и, если сложить пройденные им километры, дважды обогнул земной шар. Еще Чжан Хэшань коллекционирует народные предания о Великой Китайской стене. В 2009 году свет увидели 20 с лишним историй, которые он обнаружил и записал. Сейчас он готовит новую книгу. «Я хочу, чтобы мои сыновья и внуки видели Великую Китайскую стену такой, какой она была всегда, и потому борюсь за ее сохранение», — говорит Чжан Хэшань.
Сборщик трав
Благодаря субтропическому влажному климату горы Дракона и Тигра (Лунхушань) в провинции Цзянси стали домом для множества видов растений, среди которых немало лекарственных. Одно из самых ценных — сяньцао (仙草), или Dendrobium candidum, трава бессмертия. Сяньцао издревле растет на темной стороне отвесных склонов, поэтому сборщики каждый раз рискуют жизнью, спускаясь на веревках к местам его произрастания.
Один из них, 43-летний Ли Фуван, профессиональный сборщик лечебных трав, мог лишиться заработка, когда дикий Dendrobium стал понемногу исчезать. У Ли Фувана выработалась привычка: каждое утро перед восхождением на склон он внимательно оглядывал его в поисках редкого дикого растения.
Пару лет назад стали выращивать искусственный Dendrobium, и теперь черные скалы покрылись пышным ковром из желтых цветов. Однако привычка вскидывать голову, приготовившись долго высматривать драгоценное лекарство, у старого сборщика трав сохранилась.
Учитель по всем предметам
В горной деревне Фэнхуан, в 5 км от сычуаньского города Дачжоу, есть начальная школа — небольшое здание в два этажа с пятью классными комнатами. Там каждый день занимаются единственный учитель Чжоу Хуамин и его единственная ученица восьмилетняя Пан Куньцин. Чжоу Хуамин преподает ей все: физкультуру, математику, искусство, идейно-нравственное воспитание, язык.
Глава местной администрации обещает, что школу не закроют, несмотря на то что другие родители предпочитают водить детей в городские школы или оставлять их на обучении у бабушек. А сам Чжоу Хуамин живет в Дачжоу и каждый день ездит в Фэнхуан на мотоцикле по опасной горной дороге. Он намерен продолжать преподавать здесь и дальше.
Лесной скульптор
В отдаленном местечке Елан (район Хуаси провинции Гуйчжоу) живет необычный человек по имени Сун Пэйлунь. Художник по профессии, 20 лет назад он неожиданно оставил все прежние мечты, работу университетского преподавателя и возможность выставлять свои работы в Америке. И перебрался он в самое тихое и недоступное место, какое только смог найти, чтобы создавать произведение своей жизни — такое, которое останется в веках.
Сырьем вместо бумаги он избрал камень — самый простой и прочный материал, — поскольку создаваемое руками человека должно быть частью природы. Год за годом на нехоженой опушке поднимались каменные изваяния-идолы, через болото перекидывались каменные мосты, из него же вырастали одиноко стоящие каменные столбы. Вся работа чем-то напоминает языческое капище. Сун Пэйлунь объясняет, что хотел создать в уединенном лесу таинственную, загадочную атмосферу.
Теперь, 20 лет спустя, несмотря на отсутствие хорошей дороги в Елан, у художника нет отбоя от посетителей. Он с охотой показывает им свои творения и надеется, что ему отведено еще 20 лет для продолжения работы.
Жестянщик
В ту пору, когда магазинные прилавки еще не ломились от всевозможных видов бытовых товаров, работа Чжао Дэци имела большую популярность, несмотря на свою сложность и трудоемкость. Едва заслышав на улице клич: «Ремонт кастрюль!», почти из каждого дома выбегали хозяйки и спешили отдать мастеру прохудившуюся утварь.
Теперь Чжао зарабатывает максимум 30 юаней в день (277 руб. — Прим. ред.). Ему уже 81 год, когда-то многочисленные ученики разбрелись в поисках других работ и он остался единственным мастером своего дела. И ради того, чтобы его ремесло не умерло, он готов продолжать трудиться.
Фотограф
В Китае существует особая категория детей — так называемые «оставленные на попечение». Этот нерадостный ярлык навешен на тех ребят, чьи родители уехали из деревни в город на заработки, оставив детей родственникам. Как правило, детишки воспитываются в бедности и трудных условиях.
Однако фотограф Джесси Сяое решил показать миру, что они ничем не отличаются от маленьких городских баловней судьбы. Захватив модную одежду и аксессуары, он отправился по деревням Гуйчжоу, чтобы запечатлеть жизнь «оставленных на попечение» детей.
Первая серия фотографий — их реальность: веселье, дружба, пусть и в бедности, белозубые улыбки на чумазых лицах. Вторая серия — это дети, наряженные в модные дорогие костюмы, что выглядит очень эффектно. Дети не на шутку привязались к доброму фотографу.
Педагог в провинции
Красавица Чэнь Цюцзюй любит фотографировать и путешествовать и утверждает, что чем больше мест она видит, тем больше она любит маленькие городки. Именно поэтому она уже восемь лет преподает в начальной школе небольшой деревни Лэян в провинции Сычуань и не собирается уезжать. Другие преподаватели, которым в среднем 48 лет, рады, что молодежь не боится оседать в отдаленных местечках страны.
Первое изречение первой главы бессмертного канона «Луньюй» — о жизни и учении Конфуция — содержит следующие слова: «Люди не знают о нем, а он не печалится. Ну разве он не благородный муж?»
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