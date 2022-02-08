Китай: маленькие герои

Какие же они: неизвестные герои нашего времени? Вот несколько небольших историй тех, кто живет в Китае.



Вся планета сегодня живет в нескончаемом потоке новой информации, погруженная в море новостей разного рода и характера. Мы читаем про встречи на высшем уровне, важные решения, колебания курсов и изменения индексов и лишь изредка останавливаемся взглядом на новостях в самом низу топов — о простых людях и их ежедневных подвигах.









Смотритель Великой Китайской стены

Сборщик трав

Учитель по всем предметам

Лесной скульптор

Жестянщик

Фотограф

Педагог в провинции