Как убрать шерсть с мебели и ковра, если в квартире живет домашний питомец

У вас есть домашний любимец? Или может даже несколько? Тогда вы не понаслышке знаете, что такое шерсть везде, в каждом уголочке квартиры (и даже в тарелке). Обычно для борьбы с ней хозяйки используют пылесос, но что делать, если нужно убрать маленький участок ковра или мебели, и доставать прибор не хочется?

Лайфхак 1: Используйте резиновый скребок для окон

Лайфхак 2: Убирайте в резиновых перчатках

Лайфхак 3: Используйте липкий ролик

Лайфхак 4: Наматывайте на руку скотч

Лайфхак 5: Убирайте шерсть резиновой щеткой

Лайфхак 6: Применяйте спрей с кондиционером

Лайфхак 7: Обзаведитесь листовым кондиционером для сушильной машины

Лайфхак 8: Отдайте предпочтение щетке для шерсти

Лайфхак 9: Потрите поверхность пемзой

Лайфхак 10: Почистите мебель губкой

Лайфхак 11: Попросите подарить механическую щетку-пылесос

Лайфхак 12: Пройдитесь по поверхности мокрой рукой

Делимся несколькими лайфхаками, которые помогут в этом случае.Скребок для окон отлично собирает шерсть.Оказывается, резиновый скребок для окон, известный многим под названием водосгон, является универсальным солдатом в быту. Кроме своих прямых обязанностей, он может выполнять и другие, например, убирать шерсть. Если вам нужно почистить диван, кресло или ковер, возьмите скребок, проверьте, чтобы он был чистым и сухим (это важно!), после чего пройдитесь по поверхности. В ходе процедуры шерсть собьется в небольшие комочки, которые потом нужно будет собрать руками и выбросить.Сначала нужно намочить перчатку.Ваши коты и собаки обожают лежать вместе с вами на диване? С одной стороны, это очень мило, но с другой, стряхивать с себя шерсть каждый раз, когда вы встаете с дивана, не очень удобно. Специально для таких ситуаций советуем использовать лайфхак с резиновой перчаткой. Она работает даже лучше, чем пылесос, особенно когда нужно почистить мебель в труднодоступных местах, например, между подушками. Все, что нужно сделать – надеть перчатку, смочить ее водой и пройтись по загрязненным участкам обивки. Шерсть будет оставаться на руке.Многоразовый липкий ролик для удаления шерсти.Мы привыкли использовать липкий ролик исключительно для чистки одежды от шерсти и волос, однако им также можно чистить ковры, пледы, наволочки, мягкую мебель и прочие вещи, на которых любят спать ваши домашние питомцы. Поэтому советуем обзавестись большим количеством сменных насадок – они точно вам пригодятся, если вы хотите поддерживать квартиру в идеальном порядке.Обратите внимание: Кроме стандартных валиков существуют также ролики из силикона. Их главное преимущество – многоразовое использование. Чтобы вернуть девайсу липкость, достаточно промыть загрязненный блок теплой водой и высушить его. А чтобы быстро убрать шерсть и волосы с пола, используйте специальную липкую швабру.Скотч нужно свернуть липкой стороной наружу.Этот прием пригодится, если вам нужно очистись небольшой участок, например, подлокотник или уголок ковра. Оберните ладонь скотчем липкой стороной наружу, а затем «погладьте» поверхность, которая нуждается в чистке. Шерсть останется на руке, и обивка вновь станет идеальной.Хак со скотчем пригодится еще в одном случае: он уберет ворс, который остался на поверхности ткани после того, как вы распороли шов и выдернули из него нити.Такую щетку можно использовать даже в ванной.А вот и специальный инструмент для удаления шерсти подъехал. Если все предыдущие средства были подручными, то этот девайс является профессиональным. Щетка создана специально для того, чтобы убирать с поверхностей различные волоски. Она оснащена силиконовыми ворсинками, которые отлично собирают не только шерсть, но также пыль и грязь. Кроме того, у щетки длинная ручка и большой размер, которые позволяют очищать большой участок мебели или ковра за раз. Кстати, девайс можно использовать не только по прямому назначению – им удобно мыть плитку в ванной, в коридоре или на кухне.Кондиционер работает как антистатик.А вы замечали, что если стирать одежду вместе с кондиционером для белья, то к ней прилипает меньше шерсти? В чем же секрет? Оказывается, кондиционер является прекрасным антистатиком, и это свойство грех не использовать в процессе уборки.Чтобы средство помогло в борьбе с шерстью, смешайте его с водой в пропорции 1:3, перелейте в пульверизатор и распылите на ковер или диван. Дождитесь, пока оно высохнет, а затем уберите шерсть любым из вышеупомянутых инструментов – вы заметите, насколько легче она отходит от поверхности. А еще после такой процедуры квартира наполнится восхитительным ароматом. Чем не бонус?Салфетки-кондиционер для белья в сушильную машинуЕсли у вас есть сушилка, пора приобрести специальный листовой кондиционер. Он работает точно так же, как и обычный – снижает уровень статического электричества. Благодаря этому свойству, шерсть проще убирать с текстиля. Конечно, чистить так весь ковер – не вариант: слишком долго и дорого. Но если вам нужно привести в порядок маленький участок, то смело пользуйтесь этим лайфхаком. Смочите салфетку для сушильной машины в воде, а затем протрите ковер или мебель. Она быстр соберете на себя не только шерсть, но и пыль.Перчатки для груминга с силиконовыми ворсинками.Если у вас питомец с длинной шерстью, например, персидский кот или самоед, то в арсенале наверняка имеется целая коллекция щеток для ухода за их шерстью. Так почему бы не выделить одну из них для уборки? Оказывается, девайсы, которые созданы для домашних животных, могут быть не менее эффективными и в случае с удалением шерсти с различных поверхностей. Пожалуй, самый лучший результат подарят перчатки для груминга. Их главное преимущество состоит в том, что они очень бережно относятся к ткани – после чистки не пострадает даже деликатная обивка или материал ковра.Пемза соберет шерсть в комокЕсли вы являетесь счастливым обладателем ковра с маленьким ворсом (за ним, кстати, гораздо проще ухаживать), то можете смело почистить его обычной пемзой. Пористый камень соберет волоски и шерсть в комки, а вам останется лишь собрать их руками и выбросить в мусорное ведро. Единственный нюанс, который следует учитывать – пемза должна быть абсолютно сухой, иначе положительного эффекта не будет.Губка должна быть влажной.Пожалуй, самый простой и доступный инструмент – это губка для мытья посуды. Она хорошо впитывает и держит влагу, поэтому ее достаточно будет смочить один раз, чтобы убрать всю шерсть. Обращайте внимание, что в процессе чистки периодически нужно будет снимать с губки волосинки, чтобы они не перенеслись обратно на ковер или диван.Такая щетка облегчит задачу.Не знаете, что это такое? Сейчас мы все расскажем. Устройство состоит из пластикового контейнера, предназначенного для сбора мусора, и прикрепленных к нему роликов-щеток. Эти ролики вращаются при движении пылесоса и собирают мусор. Стоимость прибора варьируется в пределах 500-2000 рублей – все зависит от производителя, материала и функционала. Слишком дорогой девайс брать нет смысла – лучше отдать предпочтение «золотой середине».Чистка рукой – экстренный способ.Если гости уже на пороге и времени проводить масштабную чистку дивана, кресел и мягких стульев нет, советуем прибегнуть к экстренному способу: пройдитесь по загрязненным поверхностям мокрой рукой. А чтобы не пришлось постоянно бегать на кухню или в ванную к раковине, возьмите с собой пульверизатор. Обработали поверхность водой, сделали пару круговых движений рукой, и вот уже участок мебели как новенький.