Лестница Джокера

В газетах писали, что жители очень недовольны наплывом туристов, но я как-то этого не заметил. Из местной общественности там был всего лишь один мужик, который сам бегал за всеми с телефоном в руках и показывал фотку Хоакина Феникса в гриме, которую он сделал во время съемок фильма… Удивительно, как кино может сделать культовым локацию, которая много лет до этого была совершенно никому не интересна.

Нездоровый интерес к месту привлек всяких говнорисовальщиков граффити, которые возомнили себя, видимо, кем-то вроде Бэнкси и решили оставить глубокий культурный след на стенах Бронкса (один из них есть на фото). Я бы таких отлавливал и заставлял бы мыть изгаженные ими пространства по всему городу. Если уж назвался художником, то, как мне кажется, делай это либо круто, либо не делай вообще. А еще, надо сказать, что удивительно непредприимчивый народ живет в Бронксе. Могли бы ковать деньги не отходя от кассы и, к примеру, сдавать костюм Джокера напрокат, или сами бы оделись нужным образом и фоткались бы с туристами, коих там реально много. Но, то ли эта мысль ни в чью голову еще не пришла, то ли им и так хорошо живется. В общем, кроме жалоб я пока ничего про лестницу не слышал, хотя потенциал у места точно есть. Район вокруг выглядит так:Над лестницей: Лестница довольно крутая и высокая. В таких местах хорошо спортом заниматься: Мужик с телефоном, который за всеми бегал. И это, похоже, главное его занятие на сегодняшний день:Говнорисовальщик и местные: Все фотографируют: Рисунок в память о «коротышке» на соседнем доме:Вангую, что скоро тут все стены изгадят: Граффити а подъезде к лестнице:Женщина, которая не фотографировалась, но по стилю подходила больше всего: Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: