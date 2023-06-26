Такие сцены редко кто видел в живой природе, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать. Две тигрицы подрались из-за территории. Королевская битва в динамике.







1. Тигр — один из четырёх представителей рода пантера. Эта большая кошка является одним из крупнейших наземных хищников, уступая по массе лишь белому и бурому медведям. (Фото Alex Kirichko):







2. Тигр является крупнейшей и самой тяжёлой из диких кошек, но различные его подвиды сильно различаются по размерам и массе тела. Материковые подвиды тигра крупнее островных. Самыми крупными из них являются индийский (бенгальский) и амурский (уссурийский, сибирский) подвиды. Самцы данных подвидов могут достигать до 2.5 м, а в отдельных случаях до 2.6—2.8 метров в длину без хвоста и весить до 275 кг, а в отдельных случаях до 300—320 кг. (Фото Alex Kirichko):







3. В этой схватке «оранжевая» тигрица решила отхватить себе кусок чужой территории. Но «белая» тигрица не собиралась уступать, тем более она была крупнее и массивнее. (Фото Alex Kirichko):







4. Кстати, частота появления белых тигров — одна особь на 10 000 с нормальной окраской. (Фото Alex Kirichko):







5. Тигры охотятся исключительно в одиночку, используя два приёма охоты: подкрадывание к добыче и ожидание её в засаде. Первый приём чаще используется тиграми зимой, второй — летом. Эти большие и мощные кошки — настоящие машины для убийств: несмотря на большую массу тела, тигр может развить скорость до 60 км/ч практически на любой местности, во время охоты способен прыгать на высоту до 5 м и на 9–10 м в длину, а вес добычи иногда в 6–7 раз превышает его собственный. (Фото Alex Kirichko):







6. На всей территории своего ареала тигр является вершиной пищевой пирамиды и почти не испытывает конкуренции со стороны других хищников. Известно, что тигры могут убивать других хищников, в частности волков, леопардов, удавов и иногда даже болотных крокодилов. Амурские тигры и бурые медведи представляют довольно серьёзную опасность друг для друга; есть многочисленные сообщения о том, что тигры даже нападают на взрослых медведей. (Фото Alex Kirichko):







7. Взрослые тигры — территориальные животные, ведущие одиночный образ жизни и яростно защищающие свою территорию. Размер личной территории тигра сильно зависит от местообитания, обилия добычи, и, в случае самцов, от наличия на данной местности самок. Тигрица может иметь территорию размером около 20 кв.км, в то время как территория самцов обычно намного больше — 60—100 кв.км. (Фото Alex Kirichko):







8. К сожалению, тигры относятся к вымирающим видам. В XX веке тигр внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. По состоянию на 2014 год охота на тигров запрещена во всём мире. (Фото Alex Kirichko):







9. А тем временем, «белая» тигрица победила и отстояла свою территорию. (Фото Alex Kirichko):







10. Оранжевой захватчице пришлось смириться…(Фото Alex Kirichko):







11. …и признать свое поражение. (Фото Alex Kirichko).







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