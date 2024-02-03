Почему пловчихи после каждого заплыва идут в душ, даже если после снова ныряют в бассейн

Спортсмены отличаются особой дисциплинированностью и строгим соблюдением правил. Поэтому довольно странно видеть, как на соревнованиях в водных видах спорта пловчихи регулярно бегают в душ просто между заплывами. Ведь это выглядит довольно странным - они по-прежнему мокрые, к тому же потом они снова возвращаются в бассейн. Вот только на самом деле пловчихи проделывают такие манипуляции не просто так, а по целому ряду важных причин.
У спортсменок-пловчих необычные привычки в принятии душа. /Фото: proswim.ru
Такое странное действие - принятие душа между выступлениями в бассейне, которое ещё и заканчивается вытиранием полотенцем насухо - спортсменки проделывают, выполняя целый ряд задач. И прежде всего - сохраняют и поддерживают свою форму, как бы странно это ни звучало.
Даже душем спортсменки форму поддерживают. /Фото: prixoxo.ru
А дело всё в том, что многие спортсменки между заплывами вынуждены стоять в холодном мокром купальнике, что негативно сказывается на мышцах. Именно поэтому с помощью душа они их прогревают от прохладного воздуха, избегая судорог и потери формы. Кроме того, таким образом они поддерживают способность своего организма тратить меньше энергии во время нахождения в холодной воде бассейна
В синхронном плавании вода ещё холоднее используется, поэтому прогрев в душе особенно важен. Фото: sputnik.by
Собственно говоря, ключевой проблемой в необходимости идти в душ до окончания соревнований, является сама вода в бассейне. И дело не только в температуре, но и в том, что в ней находится. Речь идёт о тех дезсредствах, которыми пользуются для очистки воды, ведь именно благодаря химикатам она выглядеть настолько чистой и прозрачной, чтобы самим пловцам, судьям и зрителям можно было рассмотреть в ней всё.
Проблема ещё и чистящих средствах. /Фото: belarus.kp.ru
Идеальным наполнение бассейна достигают с помощью огромного количества самых разных веществ - например, гидросульфата натрия озона, слабых кислотных соединений и банального хлора. Многие из этих элементов обладают щёлочными свойствами, а это, с одной стороны, прекрасно справляется с ликвидацией микроводорослей и других ненужных в воде бассейна веществ, а с другой - оказывают не лучшее влияние на организм спортсменок.
Воду в бассейнах прозрачной делают химией, но спортсменкам приходится смывать её в душе. /Фото: wikipedia.org
Прежде всего, хлор скапливается в волосах, загрязняя и воспаляя кожу головы, а сами волосы становятся сухими и ломкими. Больше всего страдают именно пловчихи, среди которых длинных волос больше, чем в числе спортсменов-мужчин.А вот проблема, которая одинаково влияет на людей вне зависимости от пола - это алергические реакции на всё тот же хлор, которые как минимум, заканчиваются высыпаниями. Именно поэтому пловчихи так часто и принимают душ в бассейне, дабы избавить себя от массы этих неприятных моментов.
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