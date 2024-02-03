Почему пловчихи после каждого заплыва идут в душ, даже если после снова ныряют в бассейн

У спортсменок-пловчих необычные привычки в принятии душа. /Фото: proswim.ru

Даже душем спортсменки форму поддерживают. /Фото: prixoxo.ru

В синхронном плавании вода ещё холоднее используется, поэтому прогрев в душе особенно важен. Фото: sputnik.by

Проблема ещё и чистящих средствах. /Фото: belarus.kp.ru

Воду в бассейнах прозрачной делают химией, но спортсменкам приходится смывать её в душе. /Фото: wikipedia.org