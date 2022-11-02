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Зачем нужно посыпать солью губку для мытья посуды

Почему нужно периодически посыпать солью губку для мытья посуды? Это действительно важно для поддержания чистоты и здоровья.

Зачем нужно посыпать солью губку для мытья посуды

Даже за неделю пользования губкой на ней скапливаются миллионы бактерий. Из-за этого может появляться диарея, вздутие и другие проблемы с ЖКТ. Губку необходимо очищать хотя бы раз в неделю, а лучше — менять на новую. Засыпьте губку ложкой соли, залейте уксусом. Оставьте на 15 минут, затем переверните на другую сторону.

Зачем нужно посыпать солью губку для мытья посуды

После этого промойте губку. Соль и уксус удалят бактерии, и губкой вновь можно без опасений пользоваться!

Зачем нужно посыпать солью губку для мытья посуды
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