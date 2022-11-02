Зачем нужно посыпать солью губку для мытья посуды

Почему нужно периодически посыпать солью губку для мытья посуды? Это действительно важно для поддержания чистоты и здоровья.







Даже за неделю пользования губкой на ней скапливаются миллионы бактерий. Из-за этого может появляться диарея, вздутие и другие проблемы с ЖКТ. Губку необходимо очищать хотя бы раз в неделю, а лучше — менять на новую. Засыпьте губку ложкой соли, залейте уксусом. Оставьте на 15 минут, затем переверните на другую сторону.







После этого промойте губку. Соль и уксус удалят бактерии, и губкой вновь можно без опасений пользоваться!





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