Мини-баллон для дайверов, которые заменит громоздкий акваланг.
Scorkl - компактное, легкое дыхательное устройство для погружений на небольшую глубину. Выглядит оно, как небольшой симпатичный баллон, «изюминкой» которого является то, что его можно заправить воздухом с помощью ручного насоса. Это позволит человеку плавать под водой в течение 10 минут.
Дыхательное устройство «Scorkl».
Казалось бы просто, но Scorkl удалось достигнуть цели финансирования на Kickstarter всего за четыре часа, а сейчас уже собрано более 1 млн австралийских долларов. Первые поставки устройства для ныряльщиков начнутся в октябре этого года.
Дыхательное устройство «Scorkl» дарит свободу погружений.
Несмотря на то, что Scorkl не является прямой заменой полноценного дыхательного аппарата, он идеально подходит для тех случаев погружений, где обычная дыхательная трубка не предоставляет достаточного времени для работы.
Опциональный насос высокого давления «Scorkl».
Аппарат обеспечит до десяти минут пребывания под водой (эта цифра будет зависеть от того, насколько часто человек дышит). Когда воздух в баллоне иссякнет, владелец может пополнить его непосредственно из акваланга или с помощью (опционального) ручного насоса высокого давления.
Дыхательное устройство «Scorkl» обеспечит до десяти минут пребывания под водой.
Поскольку он имеет встроенный воздушный фильтр, изготовленный по той же технологии, что и механические компрессоры, которые обычно используются для заправки аквалангов, нет никакого риска загрязнения воздуха в баллоне излишней влажностью, маслами, окисью углерода или двуокисью углерода.
Дыхательное устройство «Scorkl» имеет встроенный воздушный фильтр.
Разработчики Scorkl рекомендуют, чтобы ныряльщики, не обученные погружению с аквалангом, использовали аппарат на глубине не более 3 метров, но опытные дайверы могут смело использовать устройство на глубине более 10 м.
Дыхательное устройство «Scorkl» компактно и удобно.
Встроенный в девайс манометр позволяет легко определить, сколько воздуха осталось в баллоне, поэтому при даже минимальной внимательности воздух под водой не закончится.
Цена при предзаказе устройства «Scorkl» - $ 199.
Один баллон Scorkl с адаптером для накачки обойдется в предзаказе в 269 австралийских долларов ($ 199), а за 538 австралийских долларов ($ 399) можно заказать баллон, адаптер и уникальный ручной насос (или же два баллона).
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии