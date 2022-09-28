Как выглядят звёздные тренеры, которые ввели моду на спорт, в наши дни: Джейн Фонда, Синди Кроуфорд

Сейчас мода на здоровый образ жизни набирает обороты: все больше людей ходят на фитнес, а в кафе все чаще отдают предпочтение полезному смузи, нежели коктейлю. А ведь было время, когда мало кто систематически посещал занятия в тренажерном зале или же занимался самостоятельно йогой дома. Мода на спорт начала укреплять свои позиции, когда появились они — фитнес-звезды. Как они вдохновили многих женщин по всему миру начать заниматься дома перед телевизорами? Получилось ли звездным фитнес-тренерам сохранить хорошую форму по сей день? И как они выглядят сейчас?
Джейн Фонда
Потрясающе красивая и подтянутая Джейн Фонда — настоящий пример для подражания
Джейн Фонда — известная американская актриса и общественный деятель. Неизвестно, насколько бы отложилась мода на здоровый образ жизни, если бы зрители не увидели красивую и стройную Джейн Фонду. Она стала примером для подражания миллионов женщин. Именно она одна из первых заставила телезрительниц подняться с дивана и начать заниматься фитнесом перед телеэкранами.
Первая ее студия аэробики была открыта в 1979 году в Беверли Хиллз и имела небывалый успех: около трех тысяч клиентов в неделю. Сеть ее фитнес-клубов начала быстро развиваться в Калифорнии. Спустя два года Джейн выпустила книгу со своими тренировками, чтобы объяснить технику аэробики более широкой аудитории. Книгу продали тиражом 2 миллиона экземпляров. В 1982 году актрису посетила гениальная идея — записать тренировки на видео. В те годы около 10 % американских семей уже имели видеомагнитофоны. Видео с авторской программой фитнеса, снятое ее знакомым режиссером, стало настоящим прорывом и раскупалось в миг миллионными тиражами.
Сейчас Джейн уже 84 года, но она и по сей день стройна и прекрасна. Актриса абсолютно не расстраивается из-за возраста, так как она до сих пор украшает собой любые мероприятия и считает себя более счастливой, нежели полвека назад. Фонда уверена, что любая тренировка должна проходить в три этапа: аэробика, силовые упражнения и стретчинг. Минимальное количество занятий - по полчаса три раза в неделю. Также Джейн исключила любой фастфуд, алкоголь и кофе. В ее тарелке всегда много овощей и фруктов, причем разных цветов, так как это повышает шансы получить разные витамины и микроэлементы.
Синди Кроуфорд
Спорт для Синди Кроуфорд не просто маркетинг, а настоящий образ жизни
Синди Кроуфорд - популярная американская супермодель, киноактриса и предприниматель. Ее имя гремит уже несколько десятилетий по всему миру. Многие именитые кутюрье и популярные глянцевые журналы без перебоя приглашают ее поучаствовать в презентациях своих коллекций и украсить собой обложки. Помимо рекламных компаний, в 90-х годах Синди вдохновила своими формами миллионы людей на занятия по ее видеотренировкам, которые стали настоящим бестселлером. На видеокассетах модель на своем примере показывала технику достаточно простых, но эффективных тренировок, состоящих из аэробной и силовой нагрузок, калланетики и элементов пилатеса.
По системе тренировок Кроуфорд мог заниматься человек с любой физической подготовкой. Модель хотела донести до людей, что занятия спортом могут доставлять радость и не занимать много времени, ведь даже за 10 минут в день можно заметить изменения в своем теле и самочувствии. Она сделала все, чтобы отговорки вроде отсутствия времени или денег на фитнес-карту не работали.
Сейчас великолепной Синди 56 лет, а она все также стройна и прекрасно выглядит. Так что нет сомнений, что фитнес-тренировки для нее — не просто бизнес, но и образ жизни. Кроуфорд — настоящий пример для подражания, который доказывает, что не нужно бояться возраста. Кстати, она до сих пор участвует в рекламных кампаниях известных брендов и различных фотосъемках, в том числе и достаточно откровенных. Например, весной прошлого года модель появилась на страницах Vogue в комплекте нижнего белья.
Наталья Ефремова
Моду на ЗОЖ, которая начала просачиваться с Запада, официально ввела ведущая «Ритмической гимнастики» Наталья Ефремова
Не стоит думать, что раньше фитнес продвигали в массы лишь за границей. Да, мода на ЗОЖ пришла к нам с Запада, но в СССР ее успешно подхватили. Например, Наталья Ефремова стала ведущей любимой зрителями телепрограммы «Ритмическая гимнастика». На протяжении 7 лет, с 1984 года, по Первому каналу Центрального телевидения показывали аэробику. Гостями в студии бывали спортсмены и дети ведущей, которые с удовольствием и без боязни камер занимались спортом. Ведущая-спортсменка шутит на эту тему, что детей просто не с кем было оставить дома, поэтому пришлось задействовать их в съемках.
Передача набирала популярность, несмотря на попытки обвинить в непристойности и подражанию западному миру. Наталью обожали мужчины, которые заваливали ее письмами. Особенно много признаний в любви, и даже намерений жениться, она получала от военных и заключенных, хотя ведущая уже была счастлива в браке. В 90-е годы Ефремова в третий раз готовилась стать мамой, и супруг предложил ей рожать за границей, в Ванкувере.
В итоге семья там осталась надолго. Наталья там стала одним из ведущих тренеров по ритмической гимнастике для национальной сборной Канады. Собственно, этим и сейчас занимается 59-летняя спортсменка. Сейчас она живет на три города: Ванкувер, Москва и Таганрог (ее родной город). Спортсменка активно ведет соцсети, из которых стало известно, что ее дочь пошла по стопам матери и тоже стала тренером.
Кармен Электра
В свои 50 лет Кармен Электра выглядит потрясающе
Кармен Электра (настоящее имя Тара Ли Патрик) - американская модель, актриса, танцовщица. Она выпустила серию из пяти DVD-дисков с программой стрип-аэробики, которая сочетает в себе упражнения с невысокой кардио-нагрузкой, а также женственные и соблазнительные танцевальные элементы. Но не стоит думать, что это какое-то баловство и просто набор танцевальных движений, ведь это еще и значительная работа для усовершенствования своего тела. В своей программе Электра начинает тренировку с разминки, затем базовая часть, а в завершении стретчинг и расслабление мышц.
С помощью ее тренировок можно укрепить мышцы, убрать дряблость, подтянуть проблемные зоны, а бонусом обретается изящность походки и женский шарм. Большое количество женщин по всему миру занимались и продолжают заниматься по системе Кармен Электры, так как в танцевальном формате тренировка проходит легко, весело и незаметно, и при всем при этом каждая мышца тела получает нужную нагрузку, приобретая красивый женственный рельеф, а не перекаченное тело.
В свои 50 лет Кармен все также женственна и изящна, несмотря на то, что она не мучает себя изнурительными диетами и не пропадает часами в тренажерных залах, «тягая железо». Она все так же вдохновляет своим примером женщин по всему миру, которые с удовольствием занимаются и становятся лучшей версией себя под ее видеотренировки.
Джиллиан Майклс
В школьные годы Джиллиан поправилась до 80 кг, но взяв себя в руки она добилась превосходной формы
Джиллиан Майклс - американская телеведущая, личный тренер, фитнес-звезда и автор знаменитого курса для похудения. Всего за 30 дней занятий по ее системе можно преобразить свою фигуру. В своей программе она использует комбинации различных видов тренировок: кикбоксинг, пилатес, йога, плиометрика и другие. Майклс является одним из лидеров по числу записанных на видео авторских тренировок. Джиллиан обладает поистине даром убеждения, находя нужные слова для борьбы с ленью и для подбадривания, когда тяжело.
Она является профессионалом своего дела и прекрасным мотиватором для огромного количества людей, благодаря чему и получила статус популярнейшего фитнес-тренера. Также Майклс активно появляется в различных американских телевизионных шоу. Например, в знаменитом телешоу «The Biggest Looser» она помогала людям бороться с ожирением. Сейчас Майклс 48 лет, и она выглядит намного стройней, нежели в юные годы. Сейчас в интернете большое количество ее тренировок в свободном доступе, так что всем желающим Майклс легко поможет устроить «бешеную сушку».
Трейси Андерсон
На своем примере Трейси Андерсон показала, что спорт и дисциплина творят чудеса
Трейси Андерсон - известный американский фитнес-тренер, автор многочисленных спортивных методик, личный тренер звезд шоу-бизнеса. Именно ей обязаны своим подтянутым телом такие звезды, как Мадонна, Джей Ло, Гвинет Пэлтроу и другие. Помимо селебрити, Андерсон помогла обрести идеальные формы миллионам женщин по всему миру. Ее фитнес-программа «Метаморфозы за 90 дней» помогает не только сбросить лишние килограммы, но и проработать рельеф и необходимые мышцы исходя из особенностей типа фигуры занимающегося.
В свои 47 лет Трейси находится в прекрасной форме, хотя она не признает диет и любит поесть. Для нее главное - это не пропускать тренировки. Она считает, что и детей нужно воспитывать так, чтобы для них ежедневная тренировка была так же естественна, как почистить зубы. Тем, кому трудно заставить себя заниматься, Трейси рекомендует начать хотя бы с 15 минут на протяжении недели, через каждую неделю увеличивая на 10 минут, пока не получится часовая тренировка, которой будет достаточно, чтобы привести свое тело в норму.
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