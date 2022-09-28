Как выглядят звёздные тренеры, которые ввели моду на спорт, в наши дни: Джейн Фонда, Синди Кроуфорд

Джейн Фонда

Потрясающе красивая и подтянутая Джейн Фонда — настоящий пример для подражания











Синди Кроуфорд

Спорт для Синди Кроуфорд не просто маркетинг, а настоящий образ жизни

Наталья Ефремова

Моду на ЗОЖ, которая начала просачиваться с Запада, официально ввела ведущая «Ритмической гимнастики» Наталья Ефремова

Кармен Электра

В свои 50 лет Кармен Электра выглядит потрясающе

Джиллиан Майклс

В школьные годы Джиллиан поправилась до 80 кг, но взяв себя в руки она добилась превосходной формы

Трейси Андерсон

На своем примере Трейси Андерсон показала, что спорт и дисциплина творят чудеса