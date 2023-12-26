Самые вкусные блюда разных стран, которые стоит попробовать

Путешествовать по Европе любят многие. Кто-то перед поездкой даже составляет список целей, памятных мест и так далее. Но давайте отвлечемся от достопримечательностей и подумаем о еде — она ведь тоже достойна списка! Неважно, оказались вы в Альпах или на берегу Средиземного моря, всегда есть аппетитные блюда с историей, которые стоит попробовать. Ведь это тоже своего рода достопримечательность с точки зрения гастротуриста.
Стропвафли, Нидерланды
Изобретенные в начале XIX века скромным пекарем в городе Гауда, эти сладкие «сиропные вафли» больше похожи на печенье, так как они идеально подходят для макания в горячий напиток. Сегодня они продаются в супермаркетах по всей Голландии.
Бурек, Албания
Многослойная выпечка из теста фило популярна на всей территории Балканского полуострова. В Албании можно попробовать различные варианты таких пирожков, например с тыквой, соленым сыром, мясным фаршем, луком и помидорами и даже с крапивой.
Винер шницель, Австрия
Это блюдо считают одним из символов Австрии. Классический венский шницель представляет собой очень тонкий кусок отбитой телятины в панировке, поджаренный до золотисто-коричневого цвета в большом количестве жира или сливочного масла. В качестве гарнира к нему, как правило, подают картошку или рис, а украшают лимоном и петрушкой.
Загорские штрукли, Хорватия
В каждом регионе страны своя разновидность этого блюда, но суть его одна: это выпечка с творожным сыром и яйцами, которая поливается сливочным маслом, сливками или соусом. Это очень нежное тесто, которое нужно есть вилкой.
Драники, Беларусь
Картофельные блины популярны во всей Восточной Европе. Но особенно они любимы белорусами, которые, начиная с 1830-х годов, употребляли это аппетитное зажаристое блюдо со сметаной и брусникой на завтрак или же запекали драники в горшочках.
Чевапи, Босния и Герцеговина
Эти небольшие колбаски жарят на огне. Так повелось еще со времен Османской оккупации, когда местные крестьяне в горах стали готовить эти мини-сосиски без кожицы на палочках над открытыми кострами. Сегодня в Боснии чевапи стали популярной уличной едой. Их подают в пите, полив кремовым каймаком.
Шкембе чорба, Болгария
Болгарское слово «шкембе» переводится на русский как «желудок», «рубец». По сути это суп из потрохов, который сегодня особенно популярен в Софии. Он согревает в холодные зимние дни, помогает вылечить похмелье и просто собирает за столом дорогих и близких друзей.
Паэлья, Испания
Всем известен тапас, но попробовать стоит и паэлью, традиционное блюдо из риса, овощей, морепродуктов или мяса, посыпанное шафраном. Его предлагают практически во всех ресторанах.
Трделники, Чехия
Вы найдете эти цилиндрические булочки в уличных лавочках и магазинах во всех городах Чехии. Сдобное тесто запекают на металлической трубке, после чего посыпают корицей, сахаром и грецким орехом.
Смерреброль, Дания
Смерреброль — это датский бутерброд. И вам потребуется немало времени, чтобы перепробовать все возможные сорта этой датской закуски. Одна его версия, загадочно названная «ночной перекус ветеринара», имеет слой солонины, заливного и красного лука.
Поронкаристус, Финляндия
Это финское блюдо представляет собой куски нежирной оленины, тушеные и приправленные солью, перцем или пивом. Подают вместе с солеными огурцами и брусничным вареньем.
Крепы, Франция
Мы привыкли считать тонкие блинчики исконно русским блюдом. Однако во Франции подобные блины из бездрожжевого теста — крепы — не менее популярны. Для начинки могут использоваться как различные джемы и конфитюры, так и более сытные ингредиенты — яйца, мясо, рыба и морепродукты.
Сувлаки, Греция
На греческих улочках почти на каждом углу продаются классические маленькие шашлычки сувлаки из свинины или курицы, запеченные на углях. Обычно их едят, макая в соус дзадзыки, с картофелем фри и хрустящей горячей лепешкой или кусочками белого хлеба, поджаренного на решетке.
Лангош, Венгрия
Как только вы увидите венгерского уличного торговца с этими жареными лепешками с ароматом дрожжей, вы будете просить двойную порцию. Их едят свежими и теплыми, со сметаной, тертым сыром и чесночным маслом.
Мамалыга, Молдова
Это аппетитная, золотистая и нежная каша из кукурузы, которую подают с жареным мясом, сметаной, шкварками, сыром. Иногда ее даже оборачивают капустой и едят в виде рулета.
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