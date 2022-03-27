Как сохранить кухонный гарнитур в идеальном состоянии: советы мебельщиков

Кому известно, сколько стоит качественный кухонный гарнитур, тот будет стараться сохранить его в целости и сохранности на многие годы.

Единственное, по незнанию владельцы новенькой мебели допускают много ошибок, которые чреваты потерей не только привлекательного вида, но и функционала, особенно если это современная модель с множеством выдвижных систем. Чтобы восполнить этот пробел, мы подобрали несколько полезных и действенных советов от мебельщиков.

1. Что нужно сделать в первую очередь перед сборкой гарнитура

Кухонный гарнитур - тот предмет мебели, на котором не стоит экономить.

Поскольку кухня – это то место, где всегда влажно и максимально повышена температура, процессу подготовки мебели к сборке нужно уделить особое внимание. Естественно, для начала еще при покупке нужно поинтересоваться, как тот или иной материал выдерживает воздействие влаги и высоких температур. Авторы настоятельно рекомендуют уже на этом этапе все взвесить и проанализировать, стоит ли экономить на мебели для кухни или все-таки поднакопить и приобрести гарнитур из более качественных материалов, особенно, если семья любит домашние кулинарные изыски.

Все необработанные срезы нужно пропитать клеем и пройтись санитарным герметиком.

Когда выбор сделан и мебель уже находится в квартире, перед сборкой следует подготовить необработанные кромки тех частей мебели, которые больше всего подвергаются воздействию влаги и пара. К ним относятся: ящик под мойкой и вырез в столешнице вокруг нее, шкаф с сушкой для посуды, цоколь (если он не пластиковый) и навесные модули, которые будут располагаться над варочной поверхностью.

Даже и не думайте о том, что необработанные торцы находятся возле стены и ничего с ними не случится. Всем известно, что вода и пар найдут любую лазейку, чтобы испортить внешний вид мебели, а владельцам - нервы. Поэтому нужно с помощью гидроизоляционного силикона защитить стыки между всеми элементами, молдингами и не забыть об отверстиях для фурнитуры.

После высыхания клея можно наносить влагостойкий герметик.

Важно! Для этих целей правильней всего использовать влагостойкий клей ПВА с пометкой D3, который глубоко проникнет в срез и образует пленку. Уже после высыхания клея можно нанести санитарный силиконовый герметик. Причем сборку модулей нужно начинать сразу после нанесения материала, не давая ему высохнуть. Такой способ позволит загерметизировать даже стыки.

Чтобы избежать разбухания материала, мебель на кухне лучше устанавливать на цоколе из пластика или использовать пацефал.

Особое внимание стоит уделить и кухонному цоколю, созданному из ламината. Мебельщики рекомендуют его заторцевать П-образным профилем из ПВХ, который называется пацефал. Этот элемент закрепляется на торце и надежно защищает нижнюю часть цоколя от воздействия влаги.

2. Правильная установка мойки поможет сохранить мебель дольше и в лучшем виде

Чтобы вокруг мойки не скапливалась грязь и не образовывалась плесень, ее нужно правильно устанавливать.

При монтаже мойки герметик нужно использовать как с обратной стороны бортика, так и вокруг ее наружи.

При установке мойки многие допускают грубые ошибки, в результате которых не только появляется плесень и неприятный запах, но может «вздыбиться» древесностружечный материал самих модулей и столешницы из (МДФ, ДСП). Перед установкой оборудования следует продумать о подводе воды, при этом не стоит врезать кран/смеситель непосредственно в поверхность столешницы, так как во время эксплуатации могут появляться протечки. Если такого варианта не получится избежать, то срезы как для крана, так и для самой мойки следует обработать, как и в случае с торцами. В обязательном порядке обрабатывается и срез, и внутренний радиус уплотнителя, который закрепляется на мойке.

Важно! После установки смесителя и мойки не стоит спешить с подключением воды. Для полного застывания материала требуется не менее 12 часов.

3. Защита внутренних поверхностей от воды и потертостей

Внутри ящиков и на полках лучше закрепить пленку и положить водонепроницаемые коврики.

Не только внешний вид гарнитура может пострадать в период эксплуатации. Внутренние поверхности ящиков и полок тоже подвержены воздействию влаги и механическим повреждениям. Не стоит думать, что внутри никто не видит и будет как будет, ведь при открывании дверей и выдвижении ящиков вы каждый день будете созерцать потертости и облезлости. Чтобы избежать подобного дискомфорта и повреждений, сразу после монтажа гарнитура полки, дно ящиков и его стенки лучше оклеить пленкой или надежно зафиксировать любые другие водонепроницаемые подстилочные материалы или специальные коврики, которые легко приобрести в магазинах. Они помогут уберечь мебель от потертостей, капелек жидкости, сыпучих продуктов или крошек, которые со временем просыпаются внутрь шкафчиков и ящиков.

4. Надежная защита от теплового воздействия

Пленочное покрытие и кромки модулей от перегрева и постоянного попадания пара могут отслаиваться.

При выборе кухонной мебели следует учитывать не только влагостойкость материала, но и его теплоустойчивость. Постоянное воздействие высоких температур негативно сказывается на любом материале, но особенно от такого перегрева страдают модули из ДСП, ДВП и МДФ покрытые пленкой. Чтобы избежать деформации и потери привлекательности, во время монтажа гарнитура следует знать о некоторых хитростях.

Чтобы защитить торец от перегрева и отслойки покрытия лучше выдвинуть чуть вперед печь и поставить экран.

Если планируете устанавливать только лишь варочную поверхность, то особых предосторожностей не требуется. В том случае, когда это полноразмерная печь с духовым шкафом, то ее можно выдвинуть чуть вперед и установить в пролет между модулем алюминиевый экран, который поможет отвести тепло от кромки. Вместо защитного экрана можно использовать торцевую планку, используемую при установке столешницы.

Для кухни стоит выбирать «правильную» мебель.

Важно! Хуже всего на высокие температуры реагирует пленочное покрытие, поэтому если решитесь на покупку мебели именно с ним, то обращайте внимание на то, как обработан торец. Если полотно пленки завернуто и надежно фиксируются другими элементами, то этот гарнитур прослужит долго, если он приклеивался в виде кромки или просто подвернут, то мебель очень быстро потеряет привлекательность.

Поскольку пар не менее пагубно влияет на поверхности, то навесные шкафчики тоже повреждаются. Для того чтобы хоть немного уберечь их внешний вид, стоит приобрести вытяжку немного шире варочной поверхности.

5. Интересные усовершенствования для улучшения функционала

Силиконовые отбойники помогут снизить шум от закрывающейся дверцы шкафчиков и тумб.

При выборе гарнитура невозможно все предугадать и продумать, поэтому начинают возникать неудобства при его эксплуатации. То дверь сильно ударяется и грохот стоит на весь дом, то ящики не выдвигаются как надо, то свет бьет в глаза и слепит и т.д. Когда подобных «мелочей» очень много, и они раздражают ежедневно, то стоит поберечь свои нервы. Для поддержания душевного равновесия стоит лишь усовершенствовать некоторые детали и проделать небольшую работу. Например, если дверцы тумб и навесных шкафов сильно стучать при закрывании или щелкают при открывании, даже при установленной системе дотягивания, то можно использовать один из трех эффективных способов или их комбинацию. Самым бюджетным и беспроблемным способом снизить шум, станет приобретение и закрепление в проблемных местах силиконовых отбойников.

Доводчик тоже спасет ситуацию.

Установка доводчика поможет решить проблему. Но самым лучшим вариантом станет смена обычных петель на систему плавного закрытия дверей, и если еще установить силиконовые отбойники, то шум исчезнет полностью и почти навсегда.

При выборе комплектующих не стоит экономить на направляющих, выбирайте шариковый с доводчиком.

Не лучше дело обстоит и с выдвижными ящиками, если были установлены обычные роликовые направляющие (самый бюджетный вариант), то ждите, что они очень быстро выйдут из строя и создадут проблемы. Для того чтобы избежать этих неприятностей, нужно просто заменить их на шариковые механизмы полного выдвижения, а если в них будет предусмотрен доводчик, то это в разы повысит удобство пользования.

Не стоит направлять свет в глаза, лампу лучше развернуть в сторону стены.

С расположением встроенных светильников не всегда можно угадать, даже если делали мебель на заказ. Только в повседневной эксплуатации начинают «вылезать» все промахи. Особенно они угнетают при неправильно направленном свете, который будет постоянно слепить. Чтобы избежать этой ситуации, нужно выбирать мебель с поворотными светильниками, которые легко помогут исправить эту ситуацию. Их просто нужно будет повернуть к стене, благодаря такой хитрости создается мягкий рассеянный свет, который не только повысит комфортность, но и более эффектно выглядит.

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