Деревья и кустарники с фиолетовой и красной листвой

Если вы думаете, что ценность деревьев и кустарников только в плодах или необычной форме листьев и кроны, спешим вас переубедить.

И представить вашему вниманию целый список крупных деревянистых растений с очень необычной окраской листвы – пурпурной, лиловой, багряной, фиолетовой, красной, сиреневой…

И не подумайте, что речь идет об окраске их листвы поздней осенью, когда обычный зеленый наряд сменяется более ярким, благодаря «работе» цветовых растительных пигментов – с приходом холодной погоды на ярком свету и при замедлении синтеза питательных веществ хлорофилл разрушается, уступая место этим молекулам.

Сегодня мы поговорим о тех растениях в саду, чьи листья радуют невероятным буйством фиолетово-красной гаммы в самый разгар вегетации. Чем не необычное украшение участка?

Будучи высаженными в качестве одиночки-солитера, такие растения станут ярким акцентом на фоне привычной зелени прочих деревьев и кустарников. А если вы задумаете создать с их помощью живую изгородь или целую композицию на даче – повышенное внимание соседей вам обеспечено!

Итак, какие растения могут похвастаться багряными, пурпурными, фиолетовыми и красными листьями уже в весенне-летний период? Записывайте!



Красные клены

Краснолиственные барбарисы

Краснолистные слива и алыча

Декоративная яблоня

Скумпия

Красные по осени клены – явление всем привычное. Но существуют деревья этого рода, которые «пламенеют» весь вегетационный сезон. В первую очередь, это разновидности клена красного и клена остролистного.Интересно, что существуют даже виды кленов, листва которых лилово-розовая или оранжево-красная именно весной, при распускании, летом «перецветает» в обычную зеленую разных оттенков, а осенью вновь меняет цвет в красную или желтую сторону.Клен с красными листьями смотрится необычайно нарядно и потому широко применяется в ландшафтном дизайне. Помимо пурпурной, фиолетовой, алой листвы, такие деревья славятся очень красивой формой кроны, которая, в зависимости от сорта, может быть яйцевидной, округлой или пирамидальной. Клен с красными листьями достойно смотрится при любом варианте посадки: как солитер, так и в композиции.Наибольшей яркостью и декоративностью отличаются следующие виды цветных кленов: Summer Red (Саммер Ред), Crimson King (Кримсон Кинг), October Glory (Октобер Глори), Deborah (Дебора), Armstrong (Армстронг).Среди множества сортов этого колючего кустарника существует немало яркоокрашенных – в том числе во все оттенки пурпура. Каберне (Kabernet), Оттавский Аурикома (Ottawensis Auricoma), Ред Карпет (Red Carpet), Оранж Рокет (Orange Rocket), Арлекин (Harlequin), Коронита (Coronita) – это далеко не полный перечень краснолиственных барбарисов.Растения эти неприхотливы, быстро разрастаются, легко поддаются формирующей обрезке, прекрасно смотрятся на участке как в качестве солитера, так и в составе эффектной живой изгороди.Краснолистные виды сливы и алычи – пример плодового дерева «два в одном», когда и внешний вид радует необычными красками, и урожай поспевает когда положено.Крона таких деревьев окрашена в яркие красно-бурые оттенки, а цветки отливают нежно-розовым цветом или чисто белые. Летом появляются красные и фиолетовые плоды, которые смотрятся на ветках не менее декоративно.Такие краснолистные сливы и алыча выигрышно смотрятся на фоне вечнозеленых хвойников, вдоль дорожек, у стен больших зданий, рядом с древесными белоцветущими культурами. Деревья отлично поддаются формировке, благодаря чему их можно выращивать в групповых посадках для создания живой изгороди, придавая кронам компактную шаровидную форму.Особой декоративностью отличаются сливы: Цистена – с колонновидной кроной и красно-фиолетовой листвой, Ранняя – с округлой кроной, усеянной коричнево-красными листьями, Голливуд – с пониклой кроной и красными листьями на длинных черенках. В южных районах получила широкое распространение краснолистная алыча, или слива Писсарди.Среди плодовых деревьев стоит вспомнить также краснолиственные яблони, которые несомненно украсят любой участок. Даже если плоды выбранного вами сорта такого дерева не будут отличаться изумительным вкусом, многие из них добавляют такой культуре декоративности на протяжении всего сезона, оставаясь на ветках не только поздней осенью, но порой и зимой. А уж во время цветения декоративные яблони представляют собою и вовсе невероятное зрелище.Преимущество декоративных яблонь – в их неприхотливости. Ухаживать за ними можно, как за обычными яблонями. Ко всему прочему, деревья зимостойкие и засухоустойчивые, а еще вы можете выбрать сорт нужного вам роста и формы кроны.Лучшие сорта декоративной яблони: Плакучая (Приречная), Недзвецкого (Пурпурная), Роялти (Royalty), Пионерка, Краснолиственная красноягодная, Райская, Плакучая краснолистная, Профьюжн (Profusion).Среди красных кустарников особое внимание стоит обратить на скумпию кожевенную. Взрослое растение может выглядеть как изящное деревце с ветвистой кроной в форме шара или зонта. Особое очарование скумпии придает необычная листва: сизовато-зеленые листья на длинных черешках к осени приобретают огненно-красную окраску, которая затем меняется на рыжую или бордовую. Существуют также сорта скумпии, чья листва остается в красной гамме весь сезон. Например, такова скумпия гибридная Грейс (Grace): ее листья весной и летом винно-красные, ранней осенью становятся красновато-синими, а перед опаданием приобретают насыщенный огненно-красный цвет.Если растереть в руках листики скумпии, можно почувствовать запах моркови.Не менее интересна скумпия во время цветения, которое происходит во второй половине лета. Ветвящиеся метельчатые соцветия издали похожи на облака, окутавшие кустарник. Когда светлые цветки опадают, остаются оранжево-розовые цветоножки. Из-за них растение получило свое второе название: париковое дерево (уж очень эти нити похожи на густые волосы).Растение неприхотливо, отлично растет в саду и хорошо себя чувствует даже на каменистой почве. Но есть у скумпии и существенный недостаток: растение не слишком зимостойкое.Что еще можно посадить на участке, если вы тяготеете к пурпурно-фиолетовой гамме? Крастнолистные сорта есть также у пузыреплодника калинолистного ( Diabolo (Диаболо), Summer Wine (Саммер вайн), Red Baron (Ред Барон), Schuch (Шух), Lady in Red (Леди ин Ред)), у черемухи виргинской (Шуберт), у лещины, у багрянника...Как видите, украсить сад могут не только цветы, но также деревья и кустарники, и при этом они необязательно должны быть цветущими. Декоративные деревья и кустарники с красной и фиолетовой листвой могут составить достойную конкуренцию растениям с клумбы.