Полный трэш: как выглядели рок-музыканты в 1980-х

Слева: «Venom» - группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd - американская глэм-метал группа. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Рок-звезды – это отдельная категория музыкантов. И речь идет не только о стиле исполнения, но и о внешнем виде артистов. Яркие, эксцентричные, неформальные – они вызывают бурю эмоций у своих фанатов. Но сценические образы рок-звезд 1980-х – это настоящий трэш. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели метал-группы 30-40 лет назад.
1. Вепри суицида
Белорусский метал–бэнд «Вепри суицида». | Фото: i.dailymail.co.uk.
2. Manowar
«Manowar» попали в книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира». | Фото: ic.pics.livejournal.com.
3. Venom и Pretty Boy Floyd
Слева: «Venom» - группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd - американская глэм-метал группа. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
4. Judas Priest
Британская хэви-метал группа, продавшая за свою 40-летнюю карьеру 50 млн. альбомов. | Фото: pixel.in.ua.
5. Black metal accordion
Этот снимок металлиста с аккордеоном стал популярным интернет-мемом. | Фото: bigsmi.com.
6. Hilang Selera
Эти исполнители выглядят точно как звезды. | Фото: i.dailymail.co.uk.
7. Stryper
Stryper - первая американская христианская рок-группа, играющая в стиле глэм-рок. | Фото: images1.laweekly.com.
8. Рэнди Пайпер
Американский музыкант, сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.». | Фото: i.dailymail.co.uk.
9. X Japan
X Japan - хэви-метал группа из Японии. | Фото: 1.bp.blogspot.com.
10. Благодарные фанаты
Почитатели рок-групп. | Фото: cameralabs.org.
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