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Полный трэш: как выглядели рок-музыканты в 1980-х


Слева: «Venom» - группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd - американская глэм-метал группа. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Слева: «Venom» - группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd - американская глэм-метал группа. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Рок-звезды – это отдельная категория музыкантов. И речь идет не только о стиле исполнения, но и о внешнем виде артистов. Яркие, эксцентричные, неформальные – они вызывают бурю эмоций у своих фанатов. Но сценические образы рок-звезд 1980-х – это настоящий трэш. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели метал-группы 30-40 лет назад.

1. Вепри суицида


Белорусский метал–бэнд «Вепри суицида». | Фото: i.dailymail.co.uk.

Белорусский метал–бэнд «Вепри суицида». | Фото: i.dailymail.co.uk.

 

2. Manowar


Полный трэш: как выглядели рок-музыканты в 1980-х

«Manowar» попали в книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира». | Фото: ic.pics.livejournal.com.

 

3. Venom и Pretty Boy Floyd


Слева: «Venom» - группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd - американская глэм-метал группа. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Слева: «Venom» - группа так называемого экстремального металла, справа: Pretty Boy Floyd - американская глэм-метал группа. | Фото: ic.pics.livejournal.com.

 

4. Judas Priest


Британская хэви-метал группа, продавшая за свою 40-летнюю карьеру 50 млн. альбомов. | Фото: pixel.in.ua.

Британская хэви-метал группа, продавшая за свою 40-летнюю карьеру 50 млн. альбомов. | Фото: pixel.in.ua.

 

5. Black metal accordion


Этот снимок металлиста с аккордеоном стал популярным интернет-мемом. | Фото: bigsmi.com.

Этот снимок металлиста с аккордеоном стал популярным интернет-мемом. | Фото: bigsmi.com.

 

6. Hilang Selera


Эти исполнители выглядят точно как звезды. | Фото: i.dailymail.co.uk.

Эти исполнители выглядят точно как звезды. | Фото: i.
dailymail.co.uk.

 

7. Stryper


Stryper - первая американская христианская рок-группа, играющая в стиле глэм-рок. | Фото: images1.laweekly.com.

Stryper - первая американская христианская рок-группа, играющая в стиле глэм-рок. | Фото: images1.laweekly.com.

 

8. Рэнди Пайпер


Американский музыкант, сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.». | Фото: i.dailymail.co.uk.

Американский музыкант, сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.». | Фото: i.dailymail.co.uk.

 

9. X Japan


X Japan - хэви-метал группа из Японии. | Фото: 1.bp.blogspot.com.

X Japan - хэви-метал группа из Японии. | Фото: 1.bp.blogspot.com.

 

10. Благодарные фанаты


Почитатели рок-групп. | Фото: cameralabs.org.

Почитатели рок-групп. | Фото: cameralabs.org.

 

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Полный трэш: как выглядели рок-музыканты в 1980-х

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