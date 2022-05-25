Аннабель нервно курит, или реальные куклы, которое дадут сто очков вперед фильмам ужасов

Давайте признаемся честно, куклы реально бывают страшными. Их пустые и мертвые глаза, неподвижные лица, которые замерли в лучшем случае в улыбке, а в худшем с открытым ртом, неприятное на ощупь тело, которое не имеет ни единого намека на пол и т.д. Прям порождения ада какое-то!
Несмотря на то, что любая кукла является всего лишь куклой, некоторых из нас все равно посещает определенный страх перед этими пластмассовыми чудовищами. Конечно, все эти пугалки самих себя иррациональны, не так ли? И фильм про куклу Аннабель, которая от макушки головы до кукольных пяток наполнена различными злыми духами, страшный, но вполне нормальный, ведь это просто фильм. И совершенно не стоит акцентировать внимание на том, что эта картина основана на реальных событиях. Ведь если бы это было так, то кто бы вообще стал покупать куклы и спать с ними в одной комнате? Ну, а теперь, давайте поговорить о чем-то более ужасном, чем Аннабель.
1. «Bebe» – Кукла в руках мертвеца
Дженис Пул знает все о куклах с приведениями. Конечно, некоторые из нас привыкли собирать различные комиксы или вещи со времен гражданской войны, но Дженис коллекционирует куклы, в которых, по ее мнению, хранятся души давно умерших людей. Но, как и у каждого коллекционера, у Дженис есть любимица.
После того как кукла Bebe попала в ее дом, женщина стала замечать странные вещи в своем жилище. Двери могли сами закрываться и открываться, дверные ручки «ходили ходуном» и могли часами дрожать, хоть их, понятное дело, никто не трогал. Однажды, когда Дженис услышала просто оглушающий шум на своем чердаке, она пошла туда посмотреть, что же могло случиться. Когда женщина поднялась на чердак, дышать ей стало трудно. Она упала на пол и, пытаясь хоть как-то прийти в себя, увидела, что мимо нее прошел какой-то мужчина. Пул, собравшись с силами, последовала за незнакомцем, и, когда дошла до той комнаты, где он исчез, обомлела, ведь посереди ее спальни стояла мертвая девочка, в руках которой была Bebe. Дженис от увиденного сразу упала в обморок, а как только пришла в себя, то заметила, что Bebe сидела напротив нее.
2. «Одержимый Гарольд» – первая кукла с привидениями, которую продали на eBay
Согласитесь, имя Гарольд как-то не особо внушает нам страх. Но как показывает история этой куклы, то бояться есть чего. Гарольд не был известен тем, что являлся прямым вместилищем для призраков, до тех пор, пока его не выставили на продажу на eBay. Продавец дал четко понять, что с ужасной внешне куклой явно что-то неладно и внутри. Он утверждал, что купил Гарольда на «блошином рынке» во Флориде у какого-то милого старичка, который утверждал, что именно из-за этой куклы его преследуют потусторонние силы. Конечно же, продавец с eBay ему не поверил и откровенно высмеял старика, но как оказалось, совершенно зря.
Буквально после того, как Гарольд пробыл дома у купившего его мужчины всего лишь два дня, его кошка умерла, а уже через несколько дней он расстался со своей девушкой. Вполне вероятно, что все эти напасти могли быть чистой случайностью, если бы ни одно жирное «но». Гарольд начал плакать. Каждую ночь кукла не давала спокойно уснуть и рыдала. Через год хозяин Гарольда не смог дальше этого терпеть и выставил ее на продажу на eBay. С тех пор Гарольд был продан несколько раз. Последний владелец уверен, что кукла проклята. С момента покупки Гарольда покупательница потеряла двух друзей: один умер от опухоли мозга, а второй упал с лестницы. Девушка клянется, что Гарольд без особого труда передвигается по ее дому.
3. «Joliet» – проклятие, которое преследует всю семью
Одна семья находилась в страхе от куклы на протяжении четырех поколений. По словам нынешнего владельца, Joliet, который предпочел остаться инкогнито, он не знает ее полного имени, потому что Joliet была отдана его прабабушке каким-то «другом», который хотел ей за что-то отомстить.
Проклятие куклы действует на семью ужасно. Как только в семье N кто-то из женщин родит двух детей – мальчика и девочку, то последняя будет жить долго и счастливо, а вот мальчик умрет ровно через три дня после родов. Кукла вбирает в себя души всех умерших мальчиков в семье. По словам владельца, Joliet иногда смеется, но чаще всего она кричит говорит несколькими детскими голосами. Семья N отказывается избавиться от Joliet, потому что боится, что это может навредить душам мальчиков, которые заточены внутри куклы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии