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Самые креативные скульптуры мира, которые запоминаются навсегда!

Нью-Йорк, США


1


Танец с одуванчиком, Британия


2

Колосс, Флоренция, Италия


3

Мустанги, Техас, США


4

Дети внутри взрослых тел


5

Сила природы


6

Чёрный призрак, Клайпеда, Литва


7

Освобождение, Филадельфия, США


Самые креативные скульптуры мира, которые запоминаются навсегда!

Заботливая рука, Швейцария


10

Румыния


11

Человек дождя, Италия


12

Венгрия


13

Дождевая капля, Украина


14

Подводная скульптура, Гренада


15

Австралия


16

Польша


17

Бельгия


18

Путешественник, Франция


19

Сингапур


20

Йоркширский парк скульптур


21

Франция


22

Памятник неизвестному чиновнику, Исландия


23

Человек за работой, Словакия


24

Паук, Лондон, Англия


25

 

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Самые креативные скульптуры мира, которые запоминаются навсегда!

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