Почему вы должны положить лук в морозилку

Есть в этом мире кое-что, что очень многих из нас способно довести до слез. Его мы довольно часто используем в готовке, и речь здесь, конечно, о луке.



Все дело в том, что в луке содержится в том числе и сера — именно она так раздражающе действует на слизистую носа и глаз и вызывает слезы. А, смешиваясь с фитонцидами лука, слезы образуют, пускай и в малых количествах, серную кислоту, из-за которой слезы буквально текут рекой. Вот такой порочный круг!

Существуют разные способы «защититься» от этого коварного корнеплода, но многие из них либо не совсем действенные, либо не совсем удобные, как, например, маска для плавания.

Однако есть и один очень простой, удобный, а главное действенный способ. Перед готовкой просто положите лук в морозильную камеру на 10-30 минут. Туда же можно отправить и нож, который вы планируете использовать.







Холод отлично замедляет все химические реакции, в том числе и те, что заставляют нас плакать при нарезке лука.







А ниже вы можете посмотреть видео о том, как порезать лук без слез.



