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Как почистить белый пуховик

Если на пуховике образовалось пятно, не спешите отправлять его в химчистку. Вы сможете почистить его самостоятельно, даже если пуховик белого цвета! От пятна не останется и следа.

Как почистить белый пуховик

Добавьте по 1 ст. л. столового уксуса, любого геля для душа и жидкого стирального порошка. Залейте примерно стаканом тёплой воды. Смешайте, перелейте смесь в бутылочку с пульверизатором.

Как почистить белый пуховик

Распределите средство на пятно, хорошенько смочите его.

Как почистить белый пуховик

Возьмите влажную тряпочку, протрите пятно. Если пятно въелось, то раствор можно оставить на 5-10 минут поконтактировать.

Как почистить белый пуховик

Когда пятно полностью уйдёт, смочите тряпку в чистой воде и удалите остатки моющего средства с пуховика. Затем просушите пуховик феном.

Как почистить белый пуховик

Вот и всё! Идеальная чистота, от пятна не осталось и следа!

Как почистить белый пуховик


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Пуховикчистка

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