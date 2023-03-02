Если на пуховике образовалось пятно, не спешите отправлять его в химчистку. Вы сможете почистить его самостоятельно, даже если пуховик белого цвета! От пятна не останется и следа.
Добавьте по 1 ст. л. столового уксуса, любого геля для душа и жидкого стирального порошка. Залейте примерно стаканом тёплой воды. Смешайте, перелейте смесь в бутылочку с пульверизатором.
Распределите средство на пятно, хорошенько смочите его.
Возьмите влажную тряпочку, протрите пятно. Если пятно въелось, то раствор можно оставить на 5-10 минут поконтактировать.
Когда пятно полностью уйдёт, смочите тряпку в чистой воде и удалите остатки моющего средства с пуховика. Затем просушите пуховик феном.
Вот и всё! Идеальная чистота, от пятна не осталось и следа!
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Как почистить белый пуховик
Если на пуховике образовалось пятно, не спешите отправлять его в химчистку. Вы сможете почистить его самостоятельно, даже если пуховик белого цвета! От пятна не останется и следа.
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