Как почистить белый пуховик

Если на пуховике образовалось пятно, не спешите отправлять его в химчистку. Вы сможете почистить его самостоятельно, даже если пуховик белого цвета! От пятна не останется и следа.







Добавьте по 1 ст. л. столового уксуса, любого геля для душа и жидкого стирального порошка. Залейте примерно стаканом тёплой воды. Смешайте, перелейте смесь в бутылочку с пульверизатором.







Распределите средство на пятно, хорошенько смочите его.







Возьмите влажную тряпочку, протрите пятно. Если пятно въелось, то раствор можно оставить на 5-10 минут поконтактировать.







Когда пятно полностью уйдёт, смочите тряпку в чистой воде и удалите остатки моющего средства с пуховика. Затем просушите пуховик феном.







Вот и всё! Идеальная чистота, от пятна не осталось и следа!









Читать далее →