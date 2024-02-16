Как выглядели зиккураты и для чего использовались эти древние сооружения на Ближнем Востоке

О египетских пирамидах знают все – а многие ли могут рассказать о зиккуратах, не менее древних культовых сооружениях, которые, по некоторым версиям, и были когда-то примером для строителей пирамид? Эта несправедливость легко объяснима – от зиккуратов не так много осталось, порой это просто руины, и восстановить былое великолепие этих загадочных многослойных сооружений можно разве что приблизительно, в виде картинок и схем, основываясь на письменных источниках древнего мира. Но присмотреться к зиккуратам стоит: когда-то они были чем-то вроде «лестницы в небо», а один, говорят, стал прообразом библейской Вавилонской башни.
Для кого предназначались зиккураты
О назначении зиккуратов тоже известно не так много, но строили их, по всей видимости, не ради практической пользы, а исходя из религиозных представлений – для размещения храмов. Кто строил? Шумеры, вавилоняне и другие народы, населявшие Месопотамию в IV тысячелетии до н.э. и позже. Поклонялись разным богам – каждый управлял своей природной стихией и каждому, разумеется, полагался отдельный храм – для жертвоприношений и отправления прочих религиозных культов. Проводили все эти таинства жрецы, а чтобы никто, кроме них, не имел доступа к святилищу, храм размещался не просто на земле, а на своеобразной «подставке».
Зиккураты сохранились в лучшем случае наполовину, как зиккурат Ур. / Фото: worldhistory.org
Зиккурат можно описать как комплекс поставленных одну на другую объемных геометрических фигур – пирамид, параллелепипедов и тому подобного. Они действительно нередко напоминают ступенчатые пирамиды Египта, разница лишь в том, что внутри зиккурата нет полостей, в нем не размещали гробницы, и по своим функциям он скорее похож на причудливую лестницу или рукотворный холм. Храм размещали на верхней площадке, и попасть в него было непросто: нужно было пройти по спиральным пандусам от основания к вершине. Но разрешалось это лишь избранным.
Наверх поднимались жрецы. Они проводили специальные церемонии (без участия жителей), «заботились» о богах – чтобы город не лишился своего могущественного покровителя. Для охраны вершины от проникновений случайных людей было достаточно всего нескольких стражей – в силу геометрических особенностей зиккурата преодолеть путь наверх иначе, чем по извилистым узким пандусам, было невозможно.
Вавилонская башня – зиккурат?
Строили зиккураты из необожженного глиняного кирпича, который укрепляли слоями тростника. Наружные стены облицовывали обожженным кирпичом – на него наносились надписи клинописью. Высота зиккурата могла быть очень солидной – больше 50 метров, не считая храма наверху. В силу недолговечности используемых материалов приходилось время от времени чинить и обновлять зиккураты – они страдали от эрозии, от дождей и ветров. Новые строители могли вносить свои идеи в общий замысел, поэтому зиккураты меняли форму, увеличивались в размерах, обзаводились новыми нишами, террасами и даже садами на стенах.
Реконструкция зиккурата Этеменанки - возможно, ставшего прообразом Вавилонской башни. / Фото: archeologie.culture.gouv.fr
Шумеры строили трехступенчатые «холмы», согласно своим представлениям о верховной божественной троице – бог воздуха и ветра Энлиль, бог воды и подземного мира Энки, бог неба Ану. Жители Вавилона возводили семиступенчатые. Зиккурат Этеменанки, который был разрушен, а потом восстановлен царем Навуходоносором, нередко объявляется той самой Вавилонской башней, которую люди, согласно ветхозаветному тексту, возводили, чтобы возвыситься. Высота этого сооружения превышала 60 метров, а по некоторым данным – и 90.
Лучше всего до настоящего времени сохранился зиккурат в Чога Занбиле, расположенный на западе современного Ирана. Сейчас его высота – чуть больше 24 метров, что по меньшей мере в два раза меньше, чем было когда-то. Храма на вершине, как и во всех остальных случаях, не сохранилось. Построен этот «холм» был примерно в 1250 году до н.э. А вот старейшее из всех известных сооружений такого рода – зиккурат Сиалк, тоже в Иране. Его впервые возвели в начале III тысячелетия до н.э. Всего на настоящий момент известно 25 зиккуратов древнего мира.
Предшественники пирамид
Несмотря на то, что зиккураты были сооружениями культовыми, а не жилыми, для жрецов наверху были предусмотрены пространства для относительно комфортного пребывания – включая даже что-то вроде ванных комнаты и кладовых. А еще на возвышении можно было переждать периоды «поднимающейся воды» – низменные районы Месопотамии страдали от затоплений. Вероятно, зиккураты представляли собой красивое зрелище – снаружи террасы, а возможно, и храмы окрашивали в разные цвета.
Зиккурат Чога-Занбил в Иране. / Фото: worldhistory.org
Предполагается, что строили зиккураты на месте еще более древних объектов религиозного назначения – тех, что возводились еще в раннединастический период. А сама идея строительства зиккуратов и похожих на них архитектурных сооружений не только распространилась по соседним землям и государствам, но и получила новое воплощение за океаном – очень похожие сооружения начали возводить в Мезоамерике и Южной Америке.
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