Любопытные факты про поезда

Поезда – один из самых распространенных и удобных видов общественного транспорта. Около миллиона человек пользуются поездами по всему миру каждый день. Поезда невероятно быстрые, и некоторые из них могут доставить вас в нужное место намного оперативнее обычных машин или автобусов.
Вдобавок, риск катастроф и столкновений поездов куда как ниже, чем число автомобильных аварий. Более того, с поездами есть очень много интересных историй, о которых мы вам сейчас и расскажем.
10. Хогвартский Экспресс (Hogwarts Express)
Мир Гарри Поттера (Harry Potter) полон чудес, и многие хотели бы, чтобы он существовал по-настоящему. Если бы мы знали, какие заклинания нужны для того, чтобы обратить обыкновенную швабру или метлу в скоростной летающий снаряд, наша жизнь бы очень сильно изменилась. Но не расстраивайтесь, крупица Хогвартской магии все же существует и в нашем мире. Отправляйтесь в Шотландию, и там вас ждет железнодорожная линия Вест Хайленд (West Highland), которой пользовался сам Гарри Поттер во время съемок фильма. Когда-то он проезжал по тому же самому виадуку, что стоит там до сих пор. Более того, по живописным землям до сих пор курсируют те же самые вагончики, что были сняты в легендарном кино про Гарри Поттера.
9. Покинутая станция метро
Представьте себе, как вы едете в метро, прибываете на свою станцию, состав начинает замедлять свой ход, но так никогда и не останавливается, чтобы выпустить людей наружу. Именно так каждый день и происходит на станции Сити Холл (City Hall) в Нью-Йорке. Она была построена в 1904 году, и должна была стать одной из самых солидных и привлекательных станций недавно запущенной ветки, чтобы своим интерьером привлекать людей к новому виду транспорта и направлению.
Станция проработала несколько лет, но через какое-то время из-за неактуальности среди горожан и устаревшей инфраструктуры, ставившей жизнь пассажиров под угрозу, она опустела окончательно. Городские власти решили сохранить саму станцию из-за ее красивого вида, но с 1945 года она была окончательно закрыта для использования по назначению. И хотя сегодня здесь никто не садится и не выходит из вагонов метро, поезд №6 всегда слегка притормаживает в районе Сити Холла, и пассажиры могут не спеша полюбоваться роскошной обстановкой начала 20 века, и представить себя настоящими путешественниками во времени.
8. От самолетов-камикадзе до поездов-камикадзе
Во время Второй мировой войны японские пилоты участвовали в необычных операциях по затоплению американских военных судов. Основным тактическим приемом японцев стали самоубийственные атаки, в ходе которых за штурвал самолетов усаживались «камикадзе» (kamikaze), превращавшиеся тем самым в живой снаряд. Их задачей было протаранить и потопить корабль противника или нанести ему максимальный ущерб.
Японская авиация даже разработала отдельную упрощенную конструкцию самолетов для пилотов-камикадзе. Это были планеры обтекаемой формы, которые позволяли летающим торпедам японцев молниеносно поражать американские корабли. Атаки происходили настолько внезапно, и самолеты-самоубийцы летали с такой скоростью, что военный флот США был практически беззащитен перед их лицом и не успевал сбить камикадзе, прежде чем они долетали до американских кораблей. Необычный и фатальный подход к сражению вначале имел неплохой успех.
Мики Таданао (Miki Tadanao), создатель и конструктор военных самолетов-камикадзе, вскоре отказался участвовать в этом проекте, осознав сколько молодых солдат погибло из-за его работы. Вместо этого он хотел сконцентрироваться на более мирных инициативах.
Используя свое знание в области обтекаемых конструкций, Мики Таданао помог создать первое поколение поездов синкансэн (shinkansen), более известных под названием «поезд-пуля». Во время испытательного заезда 30 марта 1963 года новый поезд разогнался до максимальной скорости в 256 километров в час, легко побив предыдущий мировой рекорд (120 километров в час), и став тогда самым быстрым поездом на Земле.
Сегодня инженеры добились максимальной скорости в 600 километров в час. Это невероятно быстро, и такие поезда помогают людям преодолевать огромные расстояния в кратчайшие сроки. А начиналось все с военных самолетов для камикадзе…
7. Лошадь и телега против парового двигателя
В 1830 году Питер Купер (Peter Cooper) убедил правление железнодорожных компаний Балтимора и Огайо (Baltimore, Ohio), что новые транспортные пути пора оснащать механизированными паровозами вместо привычных повозок с лошадьми. Затем появился Том Фамб (Tom Thumb, Мальчик-с-пальчик) – плод трудов Купера, и он стал первым американским поездом на паровом двигателе.
Когда пришел черед первого дня испытаний парового двигателя Купера, инженеру удалось убедить небольшую группу людей стать пассажирами поезда нового типа, и вместе они проехали на Томе Фамбе 21 километр до конечной станции в Элликоттс Миллс (Ellicott’s Mills). Это стало первым путешествием в Америке, совершенном на отечественном паровозе. И хотя мотор был еще довольно маленьким, уже тогда он поразил всех своей производительностью, разогнав состав до скорости в 29 километров в час. Сегодня это средняя скорость опытного велосипедиста, но для тех лет это стало настоящим прорывом.
Во время поездки назад из Элликоттс Миллс Питер Купер встретился владельцами дилижансовой компании Стоктон и Стоукс (Stockton and Stokes), затеявшими гонку между локомотивом и лошадьми. Когда схватка началась, лошади быстро опередили локомотив, поскольку паровозу необходимо какое-то время для разогрева системы. Но вскоре Том Фамб разогнался до своей максимальной скорости и с легкостью опередил повозку с лошадьми.
К сожалению, в двигателе соскочил ключевой ремень, и локомотив быстро сдал свои позиции, уступив дилижансу. Но все были настолько впечатлены мощностью махины, что отрицать преимущества парового двигателя над лошадиными силами стало просто невозможным.
Благодаря Тому Фамбу и Питеру Куперу путешествия на паровозах быстро стали одним из самых популярных и полезных нововведений, ведь это позволило людям намного быстрее ездить по необъятным просторам Америки, и этот вид транспорта был вполне доступным широкому числу граждан.
6. Гражданская война в США
К тому времени, когда паровозы стали незаменимыми и популярными помощниками в транспортировке людей и грузов по всей стране, их использование для военных нужд стало вполне ожидаемым. Пришел черед солдат и тяжелой артиллерии, которых было крайне важно доставлять к пункту назначения в кратчайшие сроки. Когда в США разразилась гражданская война 1861 года, поезда стали настоящим спасением для обоих лагерей. Они помогали доставить в больницы раненых, привезти на поле боя новые отряды солдат и отправить домой тела погибших. Во время битвы при Чикамоге (Chickamauga, река) в сентябре 1863 года с помощью поездов союзным войскам удалось доставить на место сражения около 20 000 солдат, преодолев расстояние в 1900 километров всего за 11 дней. К сожалению, железные дороги были уязвимой целью и ключевым ресурсом в той войне, что спровоцировало множество диверсий с обеих сторон.
5. Появление термина «лошадиная сила»
Всем нам знаком термин «лошадиные силы», ведь его использовали еще сотни лет до нас. Обычно такое определение используется, когда надо описать мощность машины или поезда. Но сколько же на самом деле имеет одна лошадиная сила, и как такой замысловатый термин стал общепринятой единицей измерения?
Джеймс Ватт (James Watt), владелец парового насоса, качавшего грунтовую воду из подземных шахт, также захотел использовать эффективность новых двигателей для замены лошадей в работе пивоваренных заводов. Это увеличило бы продуктивность и скорость процесса в более долгосрочной перспективе.
Чтобы претворить свою затею в жизнь, Ватту нужно было объяснить мощность работы его паровых двигателей так, чтобы его поняли пивовары. Обратив внимание на работу лошадей, работающих на заводе Сэмюэла Витбреда (Samuel Whitbread), Ватт подсчитал, что одна лошадь обладает достаточной силой, чтобы протащить 14,774 килограмма на расстояние 30 сантиметров в минуту.
Он округлил эту цифру до 15 килограммов, и в итоге появился новый термин «лошадиная сила». И хотя эти расчеты казались несколько притянутыми за уши, аналогия Ватта убедила Витбреда заменить лошадей паровыми двигателями.
В течение года пивоваренное производство возросло с 90 000 до 143 000 баррелей напитка. И все это благодаря паровому двигателю. С тех пор термин «лошадиная сила» плотно вошел в обиход, и используется для описания мощности всех поездов и машин. Для среднестатистического человека это самый удобный способ понять, о какой мощности речь.
4. Похоронный поезд президента Линкольна
После очень неудобной ночной поездки в поезде из Буффало в Вестфилд (Buffalo, Westfield) американский изобретатель и промышленник Джордж Пуллман (George Pullman) решил, что в производстве комфортабельных вагонов есть большой коммерческий потенциал. У него уже был схожий опыт в оснащении судов, курсирующих по каналу Эри (Erie), так что представление об идеальном дизайне составов у Пуллмана появилось довольно быстро.
Джордж создал партнерскую компанию со своим другом Бенджамином Филдом (Benjamin Field), и в 1857 году они заключили первый контракт на разработку более комфортабельных вагонов поездов. Спустя 6 лет с финансовой помощью брата Бенджамина, купившего для инженеров целое ранчо, команда построила 2 вагона нового типа – Спрингфилд и Пионер (Springfield, Pioneer).
В 1865 году был убит президент Абрахам Линкольн (Abraham Lincoln). Это стало неописуемым шоком для всей Америки. Внимание общественности было привлечено ко всему, что происходило с семьей Линкольна в эти дни. Тело убитого президента нужно было доставить через десятки северных городов в Спрингфилд, штат Иллинойс (Springfield, Illinois), и для этой поездки был выбран состав под названием «Одинокий поезд». На пути поезда постоянно появлялись сотни скорбящих граждан, что стало огромным стрессом для жены покойного. В Чикаго миссис Линкольн даже упала в обморок от эмоционального истощения.
Но до конечного пункта назначения было еще далеко, поэтому Пуллман решил одолжить вдове свой спальный вагон Пионер. Он надеялся, что комфортный интерьер этого вагона поможет сгладить все переживания и подбодрит миссис Линкольн в ее непростом пути.
Журналисты заинтересовались новшеством, и вскоре общественность узнала практически все о дизайне комфортабельных вагонов Пуллмана. С тех пор страх перед поездками в поезде практически испарился благодаря тому, что у пассажиров появился выбор – теперь при желании всегда можно было приобрести билет в роскошные и удобные спальные вагоны Пуллмана. С тех пор многое изменилось, но в Америке все символично началось с Пионера.
3. Часовые пояса США
Время – одна из величайших загадок. Когда оно появилось, и когда наступит его конец? Бывает так легко потерять счет времени, и иногда день заканчивается намного раньше, чем хотелось бы. Или наоборот ценные моменты жизни так хотелось бы задержать или повторить, но все они уходят безвозвратно. Существует и такое понятие, как часовые пояса. Они помогают жителям больших стран узнавать разницу во времени в разных частях государства. Территория Америки, например, поделена на 9 часовых поясов. Но как вообще впервые появились такие обозначения?
В 1883 году представители главных американских железнодорожных компаний встретились на мероприятии, которое сегодня называют Конвенцией общего времени. Ровно в полдень 18 ноября американская военно-морская обсерватория отправила по телеграфу сигнал, который отметил момент, когда наступает 12-00 по восточному времени. Как только сигнал был отправлен, железнодорожные станции по всей стране откалибровали свои часы соответствующим образом.
С 1918 года стандартизированные часовые пояса Америки были узаконены согласно решению Конгресса США. Они признали систему часовых поясов законным способом отслеживания времени по стране.
2. Горячка по строительству новых железных дорог
После успешного введения в эксплуатацию паровозов в Америке значительно возросло количество новых железнодорожных путей. В 1830 году после знаменитой победы Тома Фамба в гонке с дилижансом, в стране было всего 32 километра железных дорог. Благодаря одобренному правительством гранту в течение следующих лет число железнодорожных сообщений возросло почти на треть – в 1861 году их общая протяженность составляла уже 48 километров, и строительство велось полным ходом.
С 1890 по 1900 год к старым путям добавилось 64 километра новых дорог, которые были проложены к самым активно развивающимся регионам страны. К 1916 году в Америке было уже свыше 402 000 километров железнодорожных полотен. Для более наглядной иллюстрации представьте себе, что с помощью такого числа рельсовых путей, если выстроить их в одну линию, с Земли можно добраться до поверхности Луны. Но и это не было пределом, своего пика горячка по строительству железных дорог достигла в 1930 году, когда общая протяженность железных дорог составила 692 000 километров по всем США.
С годами интенсивность возведения новых железнодорожных сообщений заметно снизилась из-за конкуренции с новыми автомагистралями. Машины стали более популярным видом транспорта во многом благодаря возможности управлять личной машиной и не разделять пространство или свои планы с незнакомыми людьми.
1. Точно по расписанию
Это чувство знакомо многим, кто пользуется метро. Ты выбиваешься из графика, бежишь на остановку, спешишь, и поезд приезжает как раз во время всего спустя несколько минут, как ты появился на станции. Все по расписанию.
Но так бывает не всегда и не везде. Например, в США поезда часто запаздывают и не соблюдают свой график. А ведь иногда считанные минуты могут сыграть большую роль! Но в Америке перед вами даже не извинятся. У японцев в этом плане все обстоит иначе. Там поезда приходят на свои станции ровно в срок, и опоздание даже на минуту просто немыслимо. Все благодаря интенсивному обучению и высоким требованиям к должности водителя состава. А самой главной мотивацией для многих из них являются серьезные санкции за несоблюдение графика следования.
Если же поезд все же по какой-то причине опаздывает, пассажиры узнают об этом заранее через громкоговоритель, и перед ними даже извиняются. Вдобавок, все они получают «сертификат о задержке транспорта», в котором объясняются причины опоздания поезда. Пострадавшие из-за задержки поезда пассажиры также могут предъявить этот сертификат своим работодателям, если им нужно будет отчитываться перед начальством за то, почему они сами в итоге опоздали на службу.
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