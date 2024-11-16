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Главное - планировка: башня, переделанная в небольшую квартиру


Башня, реконструированная под квартиру.

Башня, реконструированная под квартиру.

С целью сохранить культурное и, в частности, архитектурное наследие городов, очень часто дизайнеры реконструируют старые здания, оставляя при этом аутентичные фасады. Именно так и поступили архитекторы одной из голландских студий, и переделали башню в небольшое, но оригинальное жилище.

Архитекторский проект студии i29 Interior Architects.

Архитекторский проект студии i29 Interior Architects.

Архитектурная студия из Амстердама i29 Interior Architects реконструировала старую башню под небольшое жилое пространство. Реализация проекта прошла в рамках социально программы «Room On The Roof». Исторические объекты подвергаются реконструкции, чтобы потом в них смогли бы пожить какое-то время музыканты, художники и прочие творческие личности.
Интерьер в башне.

Интерьер в башне.

Башня имеет весьма небольшой размер. Архитекторам пришлось подойти нестандартно к ее планировке, чтобы получить полноценную квартиру. Жилое пространство напоминает большую коробку с нишами, которые выполняют роль комнат. Чтобы добраться до каждой из них, посреди башни установлена винтовая лестница.
Спальное место в башне.

Спальное место в башне.

 
Оригинальная перепланировка башни в Амстердаме.

Оригинальная перепланировка башни в Амстердаме.

Чтобы визуально расширить пространство, дизайнеры использовали для оформления интерьера белый цвет для стен и светлое дерево для комнат. Сквозь окна в башню проникает достаточно естественного света, а сами хозяева могут любоваться на центр Амстердама.
Светлая древесина визуально расширяет небольшое пространство.

Светлая древесина визуально расширяет небольшое пространство.

 

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