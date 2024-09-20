Как одеваются модные дизайнеры, задающие тренды: Когда сапожник не без сапог

Принято считать, что «сапожник всегда без сапог», а модельеры обычно выходят на поклон в чем-то черном и неприглядном. В конце концов, когда ты представляешь коллекцию на Неделе моды, на собственный внешний вид не остается ни сил, ни времени! Однако ведущие модные дизайнеры с мировой славой и сами по себе – иконы стиля, воплощающие свои эстетические предпочтения не только в ежегодных громких коллекциях, но и в собственном гардеробе.
Миучча Прада и «некрасивые вещи для сильных женщин»
Миучча Прада.
Вещи Prada часто называют уродливыми. И действительно, Миучча Прада стоит у истоков того феномена, который сегодня называют ugly fashion. Юбки длины миди, свитера, прямые платья на пуговицах, очки в роговой оправе – и в то же время безумная многослойность, странная обувь, будто бы случайные сочетания принтов. Часто стиль коллекций и самой Прады можно описать как «кандидат философских наук, но очень модная». Прада действительно философ и политолог по образованию (и у нее есть научная степень), а еще – коммунистка и феминистка. Поэтому и в творчестве, и в собственном образе не стремится к легковесной привлекательности. Главное – обращение женщины к самой себе, ее собственные эксперименты, поиски, игры со смыслами, опыт и ощущения.
Карл Лагерфельд – хвост и кольца
Лагерфельд и его украшения.
Карл Лагерфельд нашел свой стиль в зрелые годы, но и соблюдал его неукоснительно. Появлялись игрушки с его обликом, мультипликационные персонажи, брелки – всегда узнаваемые. Казалось, мэтр появляется на публике в одном и том же. Черный костюм, серебряные подвески и броши, многочисленные, но не вызывающие, черные очки, белоснежные волосы, забранные в высокий хвост, перчатки с обрезанными пальцами и… многочисленные кольца. Не особенно экспериментируя с одеждой, Лагерфельд обожал украшения и не отказывал себе в удовольствии их носить.
Истинная парижанка Виржини Виар
Виар - воплощение духа Chanel.
А вот Виржини Виар, преемница Лагерфельда, ранее его муза, помощница и правая рука, экстравагантностью действительно никогда не отличалась. Однако она – эталонная француженка, «девушка Chanel». Разумеется, ее сдержанный, элегантный, но в то же время неформальный стиль сложился под влиянием великого Карла и всей атмосферы бренда, но Виар удивительно органична в своих черных пальто, больших шарфах и коротких жакетах. А удлиненная стрижка с челкой до бровей – прическа, которая буквально ассоциируется с «типичной парижанкой». Точно так же и в своем творчестве Виар несгибаемо следует ДНК Дома, не поддаваясь на провокации «быстрых трендов» и не пытаясь заигрывать с аудиторией, постоянно жаждущей острой новизны.
Новая версия Марка Джейкобса
Марк Джейкобс ушел в модный отрыв.
Один из отцов гранжа в моде, Марк Джейкобс прошел череду телесных, стилевых и личностных трансформаций. Он был и феминным нежным юношей в длинных одеждах, и смертельно уставшим трудоголиком в бесформенных свитерах, сражавшимся с лишним весом и депрессией, затем нередко появлялся на рекламных баннерах и в социальных сетях обнаженным, демонстрируя результат тяжелых трудов – идеальное мускулистое тело… Теперь, похоже, в его жизни настал период собственных модных экспериментов. Он постепенно отказался от классических костюмов в пользу килтов, бархатных пижам, безумных принтов, высоких каблуков и необычных украшений. Шелковая косынка, завязанная под подбородком? Жемчужное ожерелье? Головокружительные каблуки? А кто ему запретит? К тому же Марк Джейкобс стал пионером популяризации мужского маникюра, запустив тем самым долгосрочный тренд. В свежих коллекциях он также демонстрирует новый уровень творческой свободы. И почему-то кажется, что именно теперь Джейкобс по-настоящему счастлив.
Нестареющая Вера Вонг
Вечно юная Вера Вонг.
Вера Вонг – создательница элегантных платьев для торжественных выходов и свадеб. Однако в последнее время в новостях она появляется не по причине своих творческих успехов. «Вера Вонг забыла постареть!» - гласят заголовки. Собственно, женщина за семьдесят и не обязана, завернувшись в саван, ползти на кладбище. Да и следовать моде «кому за…» не обязана – особенно если именно она и определяет моду. Вонг не боится ни чересчур экстравагантных фасонов, ни сумасшедших мини-юбок и каблуков такой высоты, что в них можно только красиво сидеть, ни инфантильных принтов, блесток, коротких топов и заячьих ушек. Ее работы как дизайнера, надо сказать, отличаются большим консерватизмом.
Рей Кавакубо – черный цвет свободы
Кавакубо в черном и концептуальном.
Черная просторная одежда в несколько слоев, жесткое геометричное каре, удобная обувь, темные очки… Это описание подходит и моделям на показах Comme des garcons, и самой Рей Кавакубо. Основоположница японского деконструктивизма, она показала европейцам другую женственность – одновременно мрачную и жизнеутверждающую, свободную, противоположную броской «красивости» гламура. Кавакубо феминистка – как и большинство женщин в мире моды, где еще недавно диктовали все исключительно мужчины. Нередко дизайнер появляется на публике в косухе, которую сочетает с минималистичными широкими платьями – этот модный прием заимствовали у нее буквально все, и теперь подобным сочетанием никого не удивишь.
Рик Оуэнс – король тьмы
Оуэнс неотличим от своих моделей на показах.
Оду черному поет и Рик Оуэнс, один из самых значимых авангардных дизайнеров современности. Сложная геометрия, деконструктивизм, ахроматическая цветовая гамма доминируют в его коллекциях – и в его гардеробе. Майки, шаровары, тяжелые ботинки-луноходы, необычно скроенные куртки – так дизайнер появляется и на модных мероприятиях, и на прогулке. Не отстает и его супруга, великолепная Мишель Лами – муза, ведьма и деловой партнер Оуэнса.
Фиби Фило – верность себе
Минимализм Фиби Фило.
Фиби Фило, побывавшая креативным директором Céline и Chloé, в годы, когда мода ассоциировалась с безумным кроем, пестрым декором и вызывающей женственностью, подарила женщинам минималистичный, сдержанный, по-настоящему феминистский гардероб и сама была (и остается!) иконой стиля кэжуал. Белый, черный и бежевый, простые, строгие силуэты, рубашки, тренчи, просторные свитера, лаконичные водолазки, кожа в сочетании с трикотажем… Все то, без чего не представляет жизни ни одна современная активная женщина, объявила модным именно Фило.
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