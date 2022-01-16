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Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

Бывает, что какая-то мелочь, вроде начинки, которая постоянно вываливается из бутерброда, раздражает нас годами. Но часто все эти мелкие проблемы решаются несложными лайфхаками.
Именно такие показали герои этой статьи.

1. «На работе я заметила, что мой бюстгальтер видно сквозь одежду. Пришлось использовать зубочистку»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

2. Коврик для йоги можно использовать как подголовник во время принятия ванны. Он водостойкий и удобный!
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

3. «С помощью клейкой ленты я соорудила на дверце шкафчика в ванной место для прокладок и тампонов»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

4. Похожий вариант для кухни
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

5. «Чтобы не расстраиваться из-за приема лекарств, я начала рисовать на баночках из-под них. Кажется мелочью, но мне помогло»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

6. «Может быть, все уже давно так делают, но для меня стало открытием, что для хранения торта можно перевернуть пластиковый контейнер»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

7. «Эта коробка для белья — мое спасение»

Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче


8. «Пользователь Reddit научил меня прикладывать рулон туалетной бумаги к датчику автоматического смыва унитаза, и теперь я могу спокойно пользоваться туалетом столько времени, сколько мне нужно»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

9. «Я устраиваю себе пикник, когда чувствую, что устала»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

10. «Мне всегда было сложно выбрать цвет помады. Сегодня я смешала две свои помады, и мне очень понравился результат»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

11. Если вы переезжаете, то можете использовать этот метод, чтобы легко перевезти одежду
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

12. Удобный способ носить сразу несколько пакетов
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

13. Используйте вилку, когда натираете маленькие кусочки еды
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

14. Можно соединить два зип-пакета, чтобы получить один побольше
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

15. Оберните лист салата вокруг одной стороны сэндвича, чтобы во время еды начинка не вываливалась
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

16. «Когда путешествую, упаковываю заколки в старую коробку tic tac. Это удобно, к тому же теперь их не потеряешь»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче

17. «На следующий Новый год мне не придется распутывать гирлянду»
Лайфхаки, которые сделают вашу жизнь легче
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