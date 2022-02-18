Почему экипажи советского бомбардировщика Ил-28 почти никогда не несли потерь

Самый надежный бомбардировщик СССР.

Ил-28 был уникальной машиной своего времени.

Пилоты очень любили Ил-28.

За все время почти не было поломок Ил-28.

Использовался Ил-28 до 1980-х годов.

Гордость советских инженеров.

Использовался более, чем в 20 странах.