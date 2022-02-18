Почему экипажи советского бомбардировщика Ил-28 почти никогда не несли потерь

Самый надежный бомбардировщик СССР.
Вторая мировая война закончилась не миром, как многие рассчитывали, а новой войной, которая в некотором смысле оказалась еще более масштабной и разрушительной. Две супердержавы, их сателлиты и союзники схлестнулись в холодной войне. Впрочем, для многих стран из числа последних эта война оказалась не такой уж и холодной. В это же время началась и самая масштабная гонка вооружений.
Ил-28 был уникальной машиной своего времени.
Первый советский реактивный советский бомбардировщик Ил-28 поднялся в небо 8 июля 1948 года. Те летчики, кому довелось посидеть за штурвалом этой машины, характеризовали самолет как надежный и «прощающий ошибки». Машина послужила во многих странах мира. Кампучия, Лаос, Египет, Йемен, Тайвань – вот далеко не полный послужной список машины. Чем же был обусловлен невероятный успех бомбардировщика?
Пилоты очень любили Ил-28.
В конструкции самолета Ил-28 широко применялся дюраль марки Д16Т, который отличается легкостью и прочностью. Экипаж находился в кабине, созданной с использованием самых прогрессивных и совершенных на тот момент технологий. Кабина была полностью герметизирована и звукоизолирована. На момент создания Ил-28 подобное решение среди бомбардировщиков считалось невероятной роскошью.
За все время почти не было поломок Ил-28.
В движение самолет приводился двумя турбореактивными двигателями ВК-1 с тягой 2 650 килограмм-сил каждый. Находились двигатели под крыльями самолета. Полностью снаряженный 18-тонный самолет они могли разогнать до 906 км/ч. Практический потолок набора высоты составлял 12.5 тысячи метров, а дальность полета боевой машины достигала 2 300 километров. На момент 1940 годов, благодаря своей конструкции и техническим характеристикам, самолет был неуязвим для большинства видов зенитных орудий. Единственным противником в небе для Ил-28 были такие же скоростные реактивные истребители, которые активно вытеснили поршневые самолеты.
Использовался Ил-28 до 1980-х годов.
Несмотря на это, бомбардировщик мог постоять за себя в воздушном бою на близкой дистанции (по меркам авиатехники). Борт был вооружен четырьмя 23-мм пушками НР-23. Две из них располагались на кормовой турели, а еще две по бортам в носовой части. Эти орудия были весьма опасны даже для самолетов, движущихся на сверхскоростях. Каждая делала до 950 выстрелов в минуту.
Гордость советских инженеров.
Бомбить наземные цели Ил-28 должен был при помощи 12 бомб ФАБ-100 массой 100 кг каждая или 8 бомбами ФАБ-250 массой 250 кг каждая. Был также вариант под 2 бомбы массой 500 кг. С развитием ядерной программы СССР, самолет также был оптимизирован для доставки к месту бомбежки тактической ядерной бомбы мощностью 30 килотонн.
Использовался более, чем в 20 странах.
Важно отметить, что среди всех советских самолетов у Ил-28 один из самых низких показателей аварийности. Всего за несколько десятилетий было создано более 15 вариантов этого бомбардировщика. Были даже модификации штурмовика, противолодочного самолета и самолета связи. Самолет был поставлен на вооружение более, чем 20 стран и эксплуатировался вплоть до 1980-х годов, пока не был окончательно вытеснен с оборонного рынка более совершенными моделями. Машина приняла участие в Корейском конфликте, в Суэцком кризисе, Йеменской гражданской войне, а также в ряде других конфликтов.
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