Хитрый способ, который позволит реже вытирать пыль

Пыль появляется ежедневно, ежечасно, сколько бы ее не вытирали. Но есть уникальное средство, позволяющее пыли оседать меньше. Используя этот метод, вам не придется убирать ее каждый день.
Потребуется:
чистая тряпка;
кондиционер для белья.
Защищаем поверхности в доме от пыли
Влажной хлопчатобумажной салфеткой вытрите пыль.
Затем промокните кондиционером и вотрите его. Протирать можно самые загрязняющиеся и труднодоступные для вас места: плинтуса, углы и верхние полочки.
Почему это работает? Потому что жидкость для стирки, благодаря антистатическим свойствам, отталкивает пыль, действует как пропитка.
Примените этот невероятный способ и убедитесь сами, что пылинок будет оседать значительно меньше.
Читать далее →
Свежие комментарии