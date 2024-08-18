С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Лыгин
    Вред от некоторых привычек надуман!25 вещей, которые...
  • Ингерман Ланская
    егешник прилепил свои комментыСССР в 1970-х: ре...
  • Ингерман Ланская
    как там савейская технология по выращиванию зерна? ..соберём - посеем-вспашем..... именно Так... потому камуноидны и ...Женщины в СССР: 1...

Хитрый способ, который позволит реже вытирать пыль

Пыль появляется ежедневно, ежечасно, сколько бы ее не вытирали. Но есть уникальное средство, позволяющее пыли оседать меньше. Используя этот метод, вам не придется убирать ее каждый день.

Хитрый способ, который позволит реже вытирать пыль

Потребуется:

чистая тряпка;

кондиционер для белья.

Защищаем поверхности в доме от пыли


Влажной хлопчатобумажной салфеткой вытрите пыль.

Хитрый способ, который позволит реже вытирать пыльХитрый способ, который позволит реже вытирать пыль

Затем промокните кондиционером и вотрите его. Протирать можно самые загрязняющиеся и труднодоступные для вас места: плинтуса, углы и верхние полочки.

Хитрый способ, который позволит реже вытирать пыльХитрый способ, который позволит реже вытирать пыль

Почему это работает? Потому что жидкость для стирки, благодаря антистатическим свойствам, отталкивает пыль, действует как пропитка.
Примените этот невероятный способ и убедитесь сами, что пылинок будет оседать значительно меньше.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советы
Пыль

Картина дня

наверх