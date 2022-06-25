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История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

Помпеи, древнеримский город недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Извержение, предвестником которого было сильное землетрясение, длилось около суток. Оно привело к гибели трех городов — Помпеев, Геркуланума и Стабии.


Любопытно, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под толщей пепла археологи обнаружили улицы, дома, останки людей и животных. Из 20 тысяч жителей Помпеев в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы.

Экспертная команда археологов, радиологов, ортодонтов и антропологов начала использовать технологию компьютерной осевой томографии для изучения гипсовых слепков жертв знаменитых Помпеев. 16-слойный сканер обнаружил множество остатков скелетов и почти идеальные зубы. Давайте посмотрим на процесс работы ученых.

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

Слепок с лица мальчика, погибшего во время извержения, изучают с помощью компьютерной томографии.

История гибели жителей Помпеев

Слепок с тела того же мальчика.

История гибели жителей Помпеев

Реставратор пытается сопоставить различные фрагменты тел жертв извержения.

История гибели жителей Помпеев

Гипсовый слепок мужчины, погибшего во время извержения.

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

Туристы на вымощенных брусчаткой улицах Помпеи.

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

История гибели жителей Помпеев

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