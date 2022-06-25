История гибели жителей Помпеев
Помпеи, древнеримский город недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Извержение, предвестником которого было сильное землетрясение, длилось около суток. Оно привело к гибели трех городов — Помпеев, Геркуланума и Стабии.
Любопытно, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под толщей пепла археологи обнаружили улицы, дома, останки людей и животных. Из 20 тысяч жителей Помпеев в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы.
Экспертная команда археологов, радиологов, ортодонтов и антропологов начала использовать технологию компьютерной осевой томографии для изучения гипсовых слепков жертв знаменитых Помпеев. 16-слойный сканер обнаружил множество остатков скелетов и почти идеальные зубы. Давайте посмотрим на процесс работы ученых.
Слепок с лица мальчика, погибшего во время извержения, изучают с помощью компьютерной томографии.
Слепок с тела того же мальчика.
Реставратор пытается сопоставить различные фрагменты тел жертв извержения.
Гипсовый слепок мужчины, погибшего во время извержения.
Туристы на вымощенных брусчаткой улицах Помпеи.
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