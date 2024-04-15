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Капельный полив без особых затрат

Не торопитесь выбрасывать пластиковые бутылки. Собирайте их, чтобы иметь достаточно материала для переделки! Идея ниже — настоящая находка для каждого огородника.
К тому же, её очень легко повторить! Запасайтесь пластиковыми бутылками и сделайте своими руками по-настоящему практичную и нужную вещь для участка.


Система капельного полива из бутылок



Подготовьте пластиковые бутылки (не менее 1,5 л). Удалите этикетки и наполните водой. Плотно закрутите крышки. Возьмите медицинские шприцы, снимите у них иголку. Воткните снизу в каждую бутылку. Капельный полив уже работает!


Как отрегулировать?



Чтобы выставить необходимую скорость, с которой капает вода, нужно лишь приоткрыть крышку. Чем плотнее она закручена, тем медленнее идёт капельный полив.



Расставьте бутылки возле растений. Эту идею можно использовать не только для огородных культур, но и для комнатных растений!



Отличная идея, если у вас нет возможности регулярно поливать растения. Можно поставить 5 л бутылки (или даже больше), чтобы капельного полива наверняка хватило на всё время вашего отсутствия!



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Растенияполив

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