Капельный полив без особых затрат

Не торопитесь выбрасывать пластиковые бутылки. Собирайте их, чтобы иметь достаточно материала для переделки! Идея ниже — настоящая находка для каждого огородника.

К тому же, её очень легко повторить! Запасайтесь пластиковыми бутылками и сделайте своими руками по-настоящему практичную и нужную вещь для участка.







Система капельного полива из бутылок

Как отрегулировать?

Подготовьте пластиковые бутылки (не менее 1,5 л). Удалите этикетки и наполните водой. Плотно закрутите крышки. Возьмите медицинские шприцы, снимите у них иголку. Воткните снизу в каждую бутылку. Капельный полив уже работает!Чтобы выставить необходимую скорость, с которой капает вода, нужно лишь приоткрыть крышку. Чем плотнее она закручена, тем медленнее идёт капельный полив.Расставьте бутылки возле растений. Эту идею можно использовать не только для огородных культур, но и для комнатных растений!Отличная идея, если у вас нет возможности регулярно поливать растения. Можно поставить 5 л бутылки (или даже больше), чтобы капельного полива наверняка хватило на всё время вашего отсутствия!