Огромные плавучие склады, или Как появились и работают контейнеровозы

Современный мир поражает масштабами буквально всего - от сооружений до объёмов производства. А есть сфера, где впечатляющим оказалось и то, и другое. Речь идёт о грузоперевозках. Перед тем, как оказаться в руках покупателя, товары перевозят на большие расстояния - например, по воде, причём сотнями вместительных контейнеров, которые грузят на колоссального размера корабли.
Удивительная история самых впечатляющих грузоперевозок. /Фото: cfts.org.ua
Сегодня существует целый класс гигантских судов, призванный транспортировать товар, под который подходит каждый сверхбольшой контейнеровоз. Габариты этих кораблей, мягко говорят, поражают: по информации редакции novate.ru, самые большие из них имеют длину почти в четыреста метров, то делает их конкурентами в размерах с самыми крупными танкерами для перевозки нефти.
Действительно исполинские корабли. /Фото: mvf.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com
Но история этих колоссальных шедевров современной логистической системы началась в далёком прошлом - предположительно, с обыкновенных бочек, которыми загружали трюмы ещё на парусниках. Считается, что именно поиск тары, в которой можно комфортнее и экономнее всего перевозить грузы, стал причиной появления контейнеров в этой сфере. Правда, эти огромные прямоугольные коробы создали и приспособили для транспортировки чего угодно не так уж и давно, чуть более полувека назад.
А началось всё с перевозок грузов бочками много-много лет назад. /Фото: ixbt.com
Идея же грузить контейнеры сотнями и тысячами на огромные корабли, по сути, была заимствована из концепции доставки энергетического сырья, когда стала очевидна экономическая выгода от перевозки нефти с помощью огромных танкеров на большие расстояния. А использование прямоугольной тары значительных размеров, которую можно, словно детские кубики, нагромоздить на палубу судна, позволило сильно сэкономить на этой самой транспортировке - ранее такой способ считался сильно дорогим, в частности, из-за неоправданных затрат на перевозку меньшего объёма груза.
Простые сухогрузы считались слишком дорогими для перевозки. /Фото: perito.media
Формальным началом пути контейнеровозов как флагмана логистики по воде в огромных масштабах считается дата 26 апреля 1956 года, когда из одного американского порта вышел первый такой корабль - тогда он представлял собой переоборудованный танкер и за раз взял чуть больше полусотни контейнеров. Но это был лишь первый шаг на пути к господству в грузоперевозках: по данным novate.ru, лишь 1 из 10 грузов, которые можно положить в тару транспортируется не судами.
Подавляющее большинство всех грузов на планете перевозится именно таким способом. /Фото: hdpic.club
При первом взгляде на историю перевозок по морю, становится не совсем понятно, почему этот способ был изначально самым дорогостоящим, а с началом эры контейнеровозов оказался самым доступным. А секрет кроется не столько в самом типе логистики, сколько в процессе погрузки и разгрузки: ранее он был очень долгим и затратным именно потому, что грузы зачастую сильно отличались по размеру и форме, а потому и не получалось избрать только один способ их перевалки.
Контейнеры решили проблему трудностей и дороговизны перевалки. /Фото: cfts.org.ua
Использование контейнеров совершило настоящую революцию в этом процессе: во-первых, однотипная форма тары позволяет применять один-единственный подъёмный кран, ещё и не меняя на нём тип захвата - это сильно экономит и время, и затраты на перевалку. Во-вторых, контейнеры легче всего просто перенести с борта судна на любую колёсную платформу, будь она автомобильной или железнодорожной. А внедрение системы кодов на каждом контейнере позволяет мониторить движение любого груза.
Бывший танкер, переделанный под первый в мире контейнеровоз - Ideal X. /Фото: modelshipgallery.com
Сегодня существует два основных стандарта для размеров контейнеров, которыми пользуются во всём мире. Первый предполагает использование тары, длина которого составляет около 6 метров, а второй - контейнеры в два раза длиннее. Последний считается самым популярным в грузоперевозках. А вот материал для всех них выбирается один - специальная кортеновая сталь. Её особенность заключается в том, что коррозии от морской соли в воде и воздухе подвергается только верхний слой металла, и это же позволяет сохранить целым нижние.
Сегодня все контейнеры делают по двум стандартам - поменьше и побольше. /Фото: containex.com
Что касается самих кораблей, то они бывают разных размеров, но большинство из них способны перевозить контейнеры тысячами. Рекордсменом является контейнеровоз, который может одновременно транспортировать более 18 тысяч контейнеров. Правда, всех их нельзя увидеть на палубе - оказывается, часть из них помещают и в трюмы, совсем как бочки столетия назад. А вот чтобы не потерять тару в бушующих волнах океана, используют самые разные способны фиксации - от масштабных металлических каркасов до специальных поворотных механизмов, прочно скрепляющих контейнеры друг с другом.
Контейнеровоз, не гружёный тарой, с установленным каркасом для фиксации. /Фото: techcult.ru
Сохранение грузов от падения имеет большую важность не только из-за того, что клиенты ждут свои заказы - упавшие в воду контейнеры могут стать причиной повреждения другого судна при столкновении с огромной дрейфующей стальной коробкой, или загрязнения экосистемы океана, особенно, если в таре везли что-то токсичное. И всё же, ни один контейнеровоз не застрахован от потери какой-то части груза: по данным редакции novate.ru, в ежегодно в воду попадает несколько тысяч контейнеров. Впрочем, это не сильно влияет на статус перевозок по воде как самых доступных и популярных в мире.
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