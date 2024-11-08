Огромные плавучие склады, или Как появились и работают контейнеровозы

Удивительная история самых впечатляющих грузоперевозок. /Фото: cfts.org.ua

Действительно исполинские корабли. /Фото: mvf.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com

А началось всё с перевозок грузов бочками много-много лет назад. /Фото: ixbt.com

Простые сухогрузы считались слишком дорогими для перевозки. /Фото: perito.media

Подавляющее большинство всех грузов на планете перевозится именно таким способом. /Фото: hdpic.club

Контейнеры решили проблему трудностей и дороговизны перевалки. /Фото: cfts.org.ua

Бывший танкер, переделанный под первый в мире контейнеровоз - Ideal X. /Фото: modelshipgallery.com

Сегодня все контейнеры делают по двум стандартам - поменьше и побольше. /Фото: containex.com

Контейнеровоз, не гружёный тарой, с установленным каркасом для фиксации. /Фото: techcult.ru