13 странных и жутких модификаций тела, которые заставят усомниться в адекватности человечества

13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Гений эпатажа и обладатель роскошных усов Сальвадор Дали любил говорить: «не бойтесь совершенства, вам всё равно никогда его не достичь». Но ведь это не повод совсем не пытаться. Правда, понятие «совершенство» для некоторых людей уходит далеко за рамки привычного. И даже здорового. А как ещё объяснить стремление делать со своим телом вещи из этого списка?
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Красоту все воспринимают по-разному. Кто-то хочет походить на Барби, кто-то признаёт прекрасным только полный отказ от макияжа и естественный черты, а другие мечтают об эльфийских ушах и тоннеле под губой. Наверное, каждый по-своему прав. Вот только от героев этого обзора хочется держаться на почтительном расстоянии. А вы бы хотели себе…
1. Заострённые зубы
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Острые зубы-треугольники – мечта фанатов вампиров и акул, а заодно худший кошмар большинства стоматологов.
2. Пирсинг «корсетом»
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Наверное, женственно. Но даже смотреть – и то больно.
3. Магнитные имплантаты на кончиках пальцах
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Хотите почувствовать себя Магнето из «Людей-Икс» или настоящей ведьмой с даром к телекинезу? Тогда к вашим услугам процедура по вживлению магнитов под кожу на кончиках пальцев. Правда, эту операцию предлагают всего с десяток клиник во всем мире. Но спрос есть. Видимо, от тех, кто вечно ключи теряет.
4. Демонический взгляд
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Немало людей мечтает о лазерной коррекции зрения. Не простой, а специальной (и даже полулегальной). И отнюдь не для того, чтобы улучшить его, а для того, чтобы сделать глаз пустыми и чёрными, как у демонов в сериале «Сверхъестественное». У нас только один вопрос: зачем так страдать, когда на рынке полно аналогичных линз?
5. «Пончик»
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Не в тарелке, а на голове. Под кожей. Такую странную модификацию изобрели в Канаде. Но, как и следовало ожидать, популярность она получила в Японии. Одно хорошо: это «украшение» - временное. Ведь эффект достигается путём введения под кожу специального раствора, который через короткий промежуток полностью поглощается организмом.
6. Подкожные импланты
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Звёзды, сердца, да хоть имя мамочки из силикона или тефлона – всё, на что хватит вашей фантазии и сноровки мастера, который возьмётся за такую процедуру.
7. И «над кожные» импланты
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Особой популярностью пользуются металлические шипы, вживляемые в разные открытые участки тела. Такой себе пирсинг наоборот. Стоит ли говорить, что в аэропорту у этих людей – вечные проблемы.
8. Тоннель под губой
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Зато для окружающих такой человек всегда «улыбается». Правда, оторопь берёт от такой улыбочки…
9. Зашивание рта
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Такой вид модификации всё ещё используют многие племена в качестве наказания или ради соблюдения обета молчания. Хотя с некоторых пор их «фишку» взяли на вооружение и вполне цивилизованные политические активисты.
10. Пирсинг нёбного язычка
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Для тех, кому стандартный прокол языка кажется дикой «попсой».
11. Эльфийские уши
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Нынче эта пластическая операция – не такая уж и редкость. Ведь уже после выхода первой части экранизации трилогии Толкина «Властелин Колец» (а было это в далёком 2001 году), количество желающих переквалифицироваться в эльфы резко возросло.
12. Третье ухо
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Конечно же, под кожей. Автор идеи столь экстравагантной модификации – австралийский художник Stelios Arcadious. Правда, ему пришлось целых десять лет искать хирурга, который бы согласился воплотить замысел по вживлению искусственно созданного уха под кожу предплечья. Всё, разумеется, ради искусства.
13. Превратить себя в животное
13 жутких модификаций тела, от которых волосы встанут дыбом
Именно такая идея посетила простого американца почти двадцать лет назад. 14 пластических операции, многочисленные татуировки и, вероятно, посещения психотерапевта – и теперь мужчина под псевдонимом Stalking Cat наконец-то счастлив. Ведь он стал тигром. По крайней мере, ему так кажется.
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