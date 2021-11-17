«Cтолбовые». Кем были эти дворяне

Помните, как в «Сказке о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина главный «враг» произведения — скупая старуха не хотела больше быть «черной крестьянкой», а желала стать «столбовою дворянкой»? и дураку ясно что слово «столбовой» прибавлено не просто так. Образуемое с ним словосочетание обозначает абсолютно определенную категорию людей.

А значит, стоит сориентироваться в том, кто же были эти «столбовые дворяне»!

К XV веку в России окончательно утвердилась так называемая концепция местничества. Местничество – это способ распределения государственных должностей между представителями знати исходя из принципа древности и знатности той или иной дворянской семьи. Концепция была нужна для того, чтобы укоротить количество споров и разногласий между представителями знатных родов.

Проблема местничества была в том, что очень часто важные должности доставались не тем, кто вправду этого достоин по своим способностям, а тем, кто обладал большей «знатностью». Именитость семейства определялась его родовой репутацией и древностью.

К XVI веку эта концепция изжила себя окончательно, обернувшись в открытую обузу для государства. Однако, просто освободиться от нее было нельзя, так как любые попытки преодолеть местничество приводили к жесткой реакции со стороны богатейших и знатнейших семей, боявшихся потери своей власти и богатства.

В это же время российское государство начинает в очередной раз централизоваться. Москва мало-помалу собирает вокруг себя земли. Знати становится все больше. Для ее учета начинают использовать так называемые «столбцы» — специфические регистрационные списки фамилий и их земельных наделов.

В 1687 году систему местничества аннулируют на государственном уровне. От используемых прежде столбцов также отказываются. Им на замену приходит свежая форма регистрации и учета знатных семей и их земельных наделов – «Бархатная книга».

В итоге российское дворянство, начиная еще с XVI века, продолжает динамичный процесс деления на две категории: старые родовые дворяне и пожалованные дворяне. древние родовые дворяне – это наиболее «исторические» семейства, многие из которых вели свою летопись еще от времен, предшествовавших Киевской Руси. Пожалованные дворяне – это молодые семьи, получившие звание и земли за свою доблесть и службу. Впервые «пожалованные» начинают активно появляться во времена Ивана Грозного. Но больше всего таких аристократов в России стало во времена Петра I.

Хотя к XVIII веку для государства и царя (императора) уже не было никакой различия между наследственными и пожалованными, древние и молодые аристократические семьи хранили между собой безусловный антагонизм.

Принадлежность к древней семье разрешало считать себя выше других несмотря на то, что реальных бонусов такая «принадлежность» чаще всего уже не давала. Особенно, если древний род в какой-то момент обеднел.

Тем не менее, авторитет таких семей сохранялся. Из-за чего в их отношении стали использовать термин «столбовое дворянство» в честь тех самых «столбцов» во времена местничества. Иными словами, столбовой дворянин – это представителей аристократического семейства, которое обладало титулом и знатностью еще в допетровские времена и могло это подтвердить по государственным документам.