Почему в ботанике бананы и огурцы считают ягодами, а клубнику – нет

Бананы и огурцы - это ягоды. /Фото: ВКонтакте.

Не все то ягода. /Фото: ozon.ru.

Клубника и малина - это не ягоды. /Фото: wallhere.com.

А вот арбуз - ягода. /Фото: 7dach.ru.

С ягодами всё не просто! /Фото: ВКонтакте.