Почему в ботанике бананы и огурцы считают ягодами, а клубнику – нет

Далеко не все, но всё-таки многие наверняка слышали о том, что арбуз – это ягода. Однако, куда меньше людей знает о том, что бананы и даже огурцы с точки зрения биологии – это тоже ягоды. Но еще меньшее число обывателей слышало о том, что клубника ягодой не является! Удивительно, но это один из тех случаев, когда если что-то выглядит как ягода, пахнет как ягода и на вкус как ягода – оно совершенно не обязательно действительно является ягодой. Однако, чем же тогда считается клубника в ботанике?
Бананы и огурцы - это ягоды. /Фото: ВКонтакте.
В обывательском представлении ягода – это какой-то фрукт: маленький, сочный, водянистый, чаще всего сладкий. Такой, который при желании можно съесть целиком. Однако, как это часто бывает, в быту и в науке одно и то же слово может обозначать разные вещи. И именно так дела обстоят с ягодами в ботанике – разделе биологии, посвященном изучению растений. Так вот, с колокольни той самой науки ягода – это трёхслойный плод с семечком, сформировавшийся из одной завязи (одного цветочка).
Не все то ягода. /Фото: ozon.ru.
Эндокарп – это тонкий внутренний слой, защищающий семена. Мезокарп – та самая мясистая часть, за которую мы так любим ягоды. Наконец, экзокарп – это шкурка. Таким образом, банан является по-настоящему эталонной ягодой. Никогда не видели семечек в банане? Ничего удивительного, ведь современные бананы – это продукт сельскохозяйственной селекции. Семена в них очень маленькие, слаборазвитые. В то время как в мякоти диких бананов присутствуют огромные несъедобные семечки. То же самое касается, например, и арбуза, и, как ни странно, огурца. Причем последние два – это особая категория ягод. В ботанике их дополнительно характеризуют как тыквины.
Клубника и малина - это не ягоды. /Фото: wallhere.com.
Но чем же в таком случае считается клубника ? В наших бытовых представления клубника – это самая настоящая ягода. Но с позиции биологии это растение не подпадает под критерии, описанные выше. А потому, клубнику учёные относят к другой категории, а именно к костянкам. Отделяют её потому, что формируется она не из одной завязи, а из множества небольших. Вдобавок мясистая часть красного цвета рассматриваемого растения – это не трёхслойный плод, а увеличившееся в размерах цветоложе.отметить, что в действительности к костянкам в ботанике относится еще немало привычных нам «ягод». В их числе клубника, вишня, слива, персик, олива, ежевика, морошка и даже грецкий орех.
А вот арбуз - ягода. /Фото: 7dach.ru.
Конечно, нет ничего страшного в том, чтобы продолжать считать всё перечисленное ягодами. Ведь главное, чтобы в быту люди друг друга понимали. В ботанике же подобного рода «усложнения» нужны не от хорошей жизни, а потому, что мир растений богат и разнообразен. При этом если кто-нибудь из домашних когда-нибудь обратится к вам с просьбой «купить каких-нибудь ягод», можете с чистой совестью принести в дом ящик свежих огурцов. Почему? Потому что теперь вы знаете, как дела обстоят на самом деле.
С ягодами всё не просто! /Фото: ВКонтакте.
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