Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году

В преддверие Нового года принято наряжать не только “лесную красавицу”, но и придать интерьеру жилища праздничный вид.

Однако, не все знают: как правильно декорировать помещение, чтобы в нем царила атмосфера тепла, уюта и праздника. Прежде, чем заняться оформлением интерьера стоит изучить возможные ошибки, которые допускают люди при декоре квартиры.



Опасные украшения

Декор только в одной комнате

Старые и новые украшения

Декор в американском рождественском стиле

Переизбыток игрушек

В торговых точках к главному празднику года выставлены горы всевозможных украшений, среди которых есть и откровенно некачественные изделия. Их можно сразу отличить не только по дешевой цене, но и по неприятному запаху пластмассы. Так что не стоит экономить на елочных игрушках и гирляндах, это может негативно отразиться на здоровье.Как правильно: не скупитесь на декоре.Чтобы в небольшой квартире создать гармоничный новогодний интерьер, следует не только украсить комнату, в которой вы нарядите елку. Таким подходом вы внесете в помещение дисгармонию. Следует в едином стиле или цвете разместить украшения во всех помещениях квартиры.Как правильно: равномерный декор по квартире.Новогодние украшения в неубранной квартиреПрежде, чем приступить к новогоднему убранству квартиры, необходимо провести в ней генеральную уборку. После уборки следует продумать: как создать атмосферу волшебства с помощью текстиля и отдельных элементов: зеркал, свечей, наклеек.Как правильно: сделать расхламление и генеральную уборку.Некоторые хозяева десятилетиями украшают елку одними и теми же игрушками. Одно дело, если вы решаете декорировать ее винтажными игрушками, отлично сохранившими блеск и цвет, и совсем другое — когда вы экономите на декоре, развешивая потускневшие или облезлые украшения.Как правильно: выбирайте единый стиль декора.Если вы поклонники оформления интерьера квартиры в американском рождественском стиле с использованием носочков Санта Клауса для подарков, и рождественских венков на дверях и зеркалах, то помните, что такой необычный декор хорош лишь один раз.Как правильно: чередуйте украшения каждый следующий год.Обилие разноцветных игрушек на елке придает ей небрежный вид, а если еще и декорировать ее дождем и мишурой, то она будет смотреться безвкусно наряженной. Пусть на елке будет минимум качественного украшения, но выдержанного в одном стиле.Как правильно: всего должно быть в меру.Ёлка посередине комнатыНе лучшая идея: ставить елку в середине комнаты. Бегая, дети или домашние питомцы могут задеть и даже свалить ее, испортив праздничное настроение. Хорошо освещаемый угол комнаты — беспроигрышное решение для размещения елки.Как правильно: выбирайте альтернативу.Декорируя новогоднюю елку и интерьер квартиры к главному празднику года, не допускайте наиболее часто встречающиеся ошибки в оформлении небольшой квартиры.