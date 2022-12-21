С нами не соскучишься!

8 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    разве такое можно комментировать ... это ад..изнанка жизниПоследний день СС...
  • Степан Капуста
    Вот, что значит - перевод с английского человеком, не знакомым с медицинской терминологией. Не "кровотечение", а кров...Важное об огнестр...
  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году

В преддверие Нового года принято наряжать не только “лесную красавицу”, но и придать интерьеру жилища праздничный вид.
Однако, не все знают: как правильно декорировать помещение, чтобы в нем царила атмосфера тепла, уюта и праздника. Прежде, чем заняться оформлением интерьера стоит изучить возможные ошибки, которые допускают люди при декоре квартиры.

Опасные украшения



В торговых точках к главному празднику года выставлены горы всевозможных украшений, среди которых есть и откровенно некачественные изделия. Их можно сразу отличить не только по дешевой цене, но и по неприятному запаху пластмассы. Так что не стоит экономить на елочных игрушках и гирляндах, это может негативно отразиться на здоровье.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Как правильно: не скупитесь на декоре.

Декор только в одной комнате



Чтобы в небольшой квартире создать гармоничный новогодний интерьер, следует не только украсить комнату, в которой вы нарядите елку. Таким подходом вы внесете в помещение дисгармонию. Следует в едином стиле или цвете разместить украшения во всех помещениях квартиры.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Как правильно: равномерный декор по квартире.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Новогодние украшения в неубранной квартире

Прежде, чем приступить к новогоднему убранству квартиры, необходимо провести в ней генеральную уборку. После уборки следует продумать: как создать атмосферу волшебства с помощью текстиля и отдельных элементов: зеркал, свечей, наклеек.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Как правильно: сделать расхламление и генеральную уборку.

Старые и новые украшения



Некоторые хозяева десятилетиями украшают елку одними и теми же игрушками. Одно дело, если вы решаете декорировать ее винтажными игрушками, отлично сохранившими блеск и цвет, и совсем другое — когда вы экономите на декоре, развешивая потускневшие или облезлые украшения.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Как правильно: выбирайте единый стиль декора.

Декор в американском рождественском стиле



Если вы поклонники оформления интерьера квартиры в американском рождественском стиле с использованием носочков Санта Клауса для подарков, и рождественских венков на дверях и зеркалах, то помните, что такой необычный декор хорош лишь один раз.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году

Как правильно: чередуйте украшения каждый следующий год.

Переизбыток игрушек



Обилие разноцветных игрушек на елке придает ей небрежный вид, а если еще и декорировать ее дождем и мишурой, то она будет смотреться безвкусно наряженной. Пусть на елке будет минимум качественного украшения, но выдержанного в одном стиле.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Как правильно: всего должно быть в меру.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Ёлка посередине комнаты

Не лучшая идея: ставить елку в середине комнаты. Бегая, дети или домашние питомцы могут задеть и даже свалить ее, испортив праздничное настроение. Хорошо освещаемый угол комнаты — беспроигрышное решение для размещения елки.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году
Как правильно: выбирайте альтернативу.

Ошибки украшения небольшой квартиры к Новому году

Декорируя новогоднюю елку и интерьер квартиры к главному празднику года, не допускайте наиболее часто встречающиеся ошибки в оформлении небольшой квартиры.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
ошибкиУкрашение

Картина дня

наверх