Что приготовить из яиц на скорую руку, если глазунья и омлет совсем надоели

Яйца на завтрак: Вкуснейшие рецепты на скорую руку.
Яйца - излюбленный завтрак во многих культурах. Омлет, глазунья или яйца, сваренные в вкрутую или всмятку, - самые привычные варианты. Если же хочется разнообразия, то можно воспользоваться этими двумя рецептами. Приготовление займет четверть часа, зато близкие будут в восторге от нового сочетания вкусов.
Пересчитать все варианты приготовления яиц вряд ли удастся, таких блюд огромное множество, и у каждой национальной кухни свои секреты. Этими рецептами поделился итальянский шеф-повар Винченцо Барба. Яичницей в булочке его с детства баловала бабушка, а яйца-кокот кулинар традиционно готовит для жены.
Яичница в булочке
Яичница в булочке - традиционное итальянское блюдо.
Для яичницы в булочке понадобятся такие ингредиенты:
3 круглых булочки
Молоко
Соленый огурец
200 гр. ветчины (или другого мяса по вкусу)
50 гр. сливочного масла
3 яйца
Способ приготовления прост. Нужно срезать с булочки верхушку и вынуть мякиш, так, чтобы она напоминала пустой горшочек. Булку вымочить в молоке, а затем выложить на противень (на пергамент).
Из булочки нужно сделать горшочек для начинки.
В булочку слоями закладываем все ингредиенты. На дно - небольшой кусочек масла, затем порезанный мелко огурец, после - ветчину. Сверху разбиваем яйцо. Нужно так подгадать количество начинки, чтобы яйцо было сверху, но при этом не утонуло в булке, и белок не стекал по краям. Сверху яичницу стоит поперчить и немного посолить.
Для начинки - мелко нарезать огурец.
Выложить начинку слоями в булочку, сверху разбить яйцо.
Булки запекаются в духовке, разогретой до 200 градусов, 5 минут. После температуру нужно убавить до 180 градусов и печь еще 10 минут. Подавать к столу горячими.
Если хочется поэкспериментировать, то вместо огурца и ветчины можно использовать начинку из лосося и сыра моцарелла.
Яйца-кокот
Яйца-кокот - излюбленное блюдо французов.
Яйцо-кокот - традиционное французское блюдо, приготовить которое проще простого и на нашей кухне.
Для этого понадобятся:
50 гр. сливочного масла
1 банка консервированных сардин
1-2 помидора
Листья шпината
100 гр. твердого сыра
100 гр. сливок
3 яйца
Зелень по вкусу
Яйца-кокот готовятся в керамических формах. Все ингредиенты выкладываются слоями. На дно - кусочек сливочного масла, им можно смазать форму. Далее - слой сардин (предварительно их нужно размять вилкой).
Сардины для начинки.
Следующий слой - пара колечек помидора и 1-2 листика шпината.
Помидоры, порезанные кружочками.
Осталось присыпать натертым сыром, налить сверху немного сливок, и разбить яйцо. Сверху блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью для красоты и аромата. Запекать яйца-кокот следует в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
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