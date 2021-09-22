За что нужно «схватиться» первым, если на уборку в запасе есть несколько минут

Идея 1: Продезинфицировать дверные ручки, переключатели, пульты

Ручки нужно вытирать спиртовым раствором. / Фото: thestar.com

Идея 2: Загрузить посудомоечную машину

Загрузите посуду в посудомоечную машину и включите ее. / Фото: kitchenremont.ru

Идея 3: Заправить кровать

Можно заправить кровать только одеялом - это тоже выглядит аккуратно. / Фото: toluna.com

Идея 4: Протереть окна

Протрите мягкой тряпкой самые грязные участки окна. / Фото: myzhensovet.ru

Идея 5: Очистите все экраны

Уберите пыль с экрана ноутбука при помощи тряпки из микрофибры. / Фото: mobcompany.infomobcompany.info

Идея 6: Распутайте шнуры

Распутайте и аккуратно сложите все провода в коробку. / Фото: pinterest.ru

Идея 7: Очистите плиту

Помойте плиту чистящим средством и потом отполируйте тряпкой. / Фото: stozabot.com

Идея 8: Почистите увлажнитель

Разберите увлажнитель перед тем, как чистить его. / Фото: openoblokah.ru

Идея 9: Приведите в порядок занавески

Устраните пыль с занавесок. / Фото: doka-realty.net.ru

Идея 10: Протрите все приборы из нержавеющей стали

Столовые приборы можно быстро протереть мягкой тряпкой. / Фото: wlooks.ru

Идея 11: Уберите в прихожей

Для начала соберите все вещи, которые валяются, а затем протрите шкаф. / Фото: sovet.help

Идея 12: Подметите во дворе или на террасе

Уберите листья во дворе. / Фото: patioproductions.com