Приспособление для корчевания кустарников и молодых деревьев на участке

Вырывать кустарники из земли руками — тяжелый труд. При этом всегда есть вероятность, что вы потянете мышцы спины.

Как вариант, можно просто выкопать растения лопатой. Но данный способ отнимает много времени.

В статье расскажем, как изготовить своими руками довольно простое приспособление (садовый инструмент), с помощью которого можно быстро и без особого напряга выкорчевать кустарники и молодые деревья на дачном или придомовом участке.

Необходимые материалы:

тормозные колодки от автомобиля;

профильная труба;

металлическая пластина;

стальная полоса;

резьбовая шпилька и гайки.

Идеей изготовления самодельного приспособления для механической выкорчевки кустарников и деревьев поделился с нами автор YouTube канала Mr SunY.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет подготовить автомобильные тормозные колодки (в данном случае потребуется две штуки). При необходимости зачищаем их от ржавчины.

Отрезаем кусок квадратной профтрубы, которая будет использоваться в качестве рычага. Толщина профиля — не менее 3 мм.

В нижней части заготовки высверливаем отверстие. С помощью резьбовой шпильки и гаек соединяем рычаг с тормозными колодками.

Из листового металла вырезаем две прямоугольных пластины, которые будут выступать в качестве прижимных губок. Одну из заготовок привариваем напрямую к тормозным колодкам.

В профильной трубе высверливаем еще одно отверстия, и прикручиваем полосу металла — крепление для подвижной губки. В первой пластине (в верхней ее части) вырезаем направляющий паз.

После этого привариваем к торцу полосы вторую металлическую пластину. Зачищаем сварные швы при помощи болгарки. Самодельное приспособление готово!

Обратите внимание: чтобы прижимные губки не скользили по стволу, необходимо сделать на их внутренней поверхности насечки.

Принцип работы показано на фото ниже. Устанавливаем приспособление на землю, зажимаем губками ствол кустарника или молодого дерева, и с помощью рычага выкорчевываем растение.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления показано в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. Поделитесь мнением, что вы думаете по поводу этого инструмента, в комментариях под статьей.