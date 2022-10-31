Чем занимались фаворитки Людовика XIV: От дел государственных до отравления соперниц

Жениться по любви не может ни один король

Людовик XIV и его первая супруга королева Мария Терезия

Слева - гротескное изображение Катрин Белье; справа - Мария Манчини

Официальные и неофициальные фаворитки короля при наличии официальной супруги

Одна из официальных фавориток Людовика XIV, Луиза де Лавальер, перед тем, как покинуть дворец, помирилась с королевой

Официальные фаворитки: слева - маркиза де Монтеспан, справа маркиза де Менденон

Король, который женился по любви?

Слева - Анна де Роган-Шабо, справа - герцогиня де Фонтанж

Прическа «фонтанж» - изобретение одной из фавориток короля Людовика XIV. Источник: pinterest.com