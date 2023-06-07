Фотограф из Румынии Адриан Борда «залез» внутрь виолончели и контрабаса, чтобы снять удивительный мир внутри.
Снимки сняты на камеру Sony NEX-6 с объективом Samyang 8mm fisheye.
Как это обычно бывает, в фотографии важно освещение, и тут перед нами предстают действительно волшебные картины, как выглядит мир внутри музыкальных инструментов.
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Внутри музыкальных инструментов
Фотограф из Румынии Адриан Борда «залез» внутрь виолончели и контрабаса, чтобы снять удивительный мир внутри.
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