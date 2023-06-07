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Внутри музыкальных инструментов

Фотограф из Румынии  Адриан Борда «залез» внутрь виолончели и контрабаса, чтобы снять удивительный мир внутри.

Внутри музыкальных инструментов

Снимки сняты на камеру Sony NEX-6 с объективом Samyang 8mm fisheye.

Внутри музыкальных инструментов

Как это обычно бывает, в фотографии важно освещение, и тут перед нами предстают действительно волшебные картины, как выглядит мир внутри музыкальных инструментов.

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Внутри музыкальных инструментов

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Внутри музыкальных инструментов

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Внутри музыкальных инструментов

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Внутри музыкальных инструментов

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Внутри музыкальных инструментов

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