Бездорожье фронтовое: 5 лучших внедорожников времен Второй мировой войны

Внедорожники войны.
Вторая мировая война стала крупнейшим военным конфликтом в истории человечества. В это время происходили действительно ужасные события. Однако, сей же час стал периодом развития машиностроения. Именно в этот период было создано неимоверное количество разных автомобилей.
1. Willys MB
Виллис поставлялся всем союзникам.
Военный автмобиль до мозга костей. Разработан Willys MB был специально по случаю начала Второй мировой. Конструкция автомобиля оказалась настолько удачной, что именно его американцы поставляли всем странам-союзникам в войне с нацистами. Использовалась машина и после войны. Она также получила множество новых моделей и уйму модификаций.
2. ГАЗ-61
ГАЗ-61 специально для командования.
Советский автомобиль, который создавался специально для штабного командования. Такая машина должна была обладать повышенной проходимостью. Удивительно, но именно ГАЗ-61 стал первым в мире комфортным внедорожником. Опыт советских автомобилестроителей потом переняли и в других странах.
3. Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen
Тип 82 был излюбленным трофеем союзников.
Многоцелевой внедорожник немецкого производства, который также первоначально создавался для нужд командования. Очень легкий с высокой проходимостью, он ценился не только солдатами вермахта, но и солдатами союзников, которые не отказывали себе в удовольствии захватить трофейный Volkswagen Тур 82 Kuebelwagen.
4. Dodge WC-51
Этот Додж тягал пушки.
Тяжелый американский внедорожник, главным достоинством которого была невероятная простота. Использоваться машина могла, в том числе и для перевозки артиллерийских орудий. Даже при повышенной нагрузке Dodge WC-51 успешно штурмовал любое бездорожье. Шел Dodge по Ленд-Лизу и в Красную Армию.
5. ГАЗ-64
Советский ГАЗ-64 похож на американского собрата.
У Советского союза были и свои легкие внедорожники. Однако ни для кого не секрет, что конструкцию «подсмотрели» наши инженеры у американцев. В результате получился вот такой вот занимательный (и похожий до ужаса) образец с достойной проходимостью.
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