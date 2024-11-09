С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • gamix Анатолий Глазырин
    Вот ведь правда, явно искал самые неприглядные моментыНеприкрытая правд...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Почему немецкие ш...
  • Владимир Алтайцев
    спасибо.20 невероятных фа...

Неприкрытая правда: 24 фотографии Игоря Гаврилова о жизни в СССР


Правда о советской жизни.

Правда о советской жизни.

Игоря Гаврилова и сегодня считают живой легендой фотожурналистики. Каждая его фотография – это реальная жизнь без ретуши и прикрас. Многие снимки Гаврилова во времена СССР не публиковались только потому, что были до боли правдивы. В нашем обзоре фотографии, которые были сделаны этим мастером в самые разные периоды – от студенческих лет до зрелости.

1. Коммунальная квартира


Жизненное пространство было разделено фанерной перегородкой.

Жизненное пространство было разделено фанерной перегородкой.

 

2. Символ начала 90-х


Пустые полки в магазинах, то с чем мы жили долгие годы.

Пустые полки в магазинах, то с чем мы жили долгие годы.

 

3. Разговор с заключенным


Воспитательная беседа начальника колонии.

Воспитательная беседа начальника колонии.

 

4. Очередь в столовую


Исправительная колония.

Исправительная колония.

 

5. Землетрясение в Армении


Списки людей, которых нашли и сумели опознать.

Списки людей, которых нашли и сумели опознать.

 

6. Одна из жертв землетрясения


Это был главный инженер швейной фабрики, его доставали 2,5 часа из завалов.

Это был главный инженер швейной фабрики, его доставали 2,5 часа из завалов.

 

7. Первый Международный конкурс парикмахеров в Москве


На снимке модели конкурса.

На снимке модели конкурса.

 

8. Похороны Высоцкого


Первый несанкционированный митинг в Советском Союзе.

Первый несанкционированный митинг в Советском Союзе.

 

9. Спецприемник в Москве


Сюда собирали всех убежавших из дома, найденных на вокзалах, на улицах.

Сюда собирали всех убежавших из дома, найденных на вокзалах, на улицах.

 

10. Стеклотара


На сданную стеклотару в магазине напротив, можно было купить пива или вина.

На сданную стеклотару в магазине напротив, можно было купить пива или вина.

 

11. После Афгана


Реабилитационный госпиталь для солдат, вернувшихся из Афганистана.

Реабилитационный госпиталь для солдат, вернувшихся из Афганистана.

 

12. Фото Ленина в Америке


Последнее 7 ноября, когда прошла коммунистическая демонстрация в штатах.

Последнее 7 ноября, когда прошла коммунистическая демонстрация в штатах.

 

13. Сход лавины в Грузии


Семья пришла почтить память родственника погибшего под завалом.

Семья пришла почтить память родственника погибшего под завалом.

 

14. Полезные ископаемые


Открытие новых газовых месторождений.

Открытие новых газовых месторождений.

 

15. Дети за решеткой


Колония для несовершеннолетних преступников.

Колония для несовершеннолетних преступников.

 

16. Дорога на Памир


Дорога, которую называли дорогой смерти со множеством серпантинов и обрывов.

Дорога, которую называли дорогой смерти со множеством серпантинов и обрывов.

 

17. В ожидании


Человек отдыхает в окрестностях аэровокзала, ожидая летной погоды.

Человек отдыхает в окрестностях аэровокзала, ожидая летной погоды.

 

18. Первый полет


Первый самостоятельный полет будущего лейтенанта летного училища.

Первый самостоятельный полет будущего лейтенанта летного училища.

 

19. Деревенская качалка


Первые парни на деревне.

Первые парни на деревне.

 

20. Отдых


Устала...

Устала...

 

21. На рынке


Колоритный образ продавца на рынке.

Колоритный образ продавца на рынке.

 

22. В гостинице


Горничная после ночной смены.

Горничная после ночной смены.

 

23. На свалке


Обитатели свалки разгребают горы мусора.

Обитатели свалки разгребают горы мусора.

 

24. Западня


Забой тюленей на крайнем севере.

Забой тюленей на крайнем севере.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Москва

Картина дня

наверх