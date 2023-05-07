5 моделей обуви, которые не выходят из моды и всегда актуальны

Мода - такая переменчивая шельма. Каждый год новые тренды диктуют нам что-то. Возможно ли обзавестись обувью, которая не стареет никогда? Ответ утвердителен. Материал расскажет о пяти моделях обуви, которые не устаревали в последние 50 лет и даже не думают устаревать впредь.
1. Мокасины
Мокасины. / Фото: prom.ua
С уверенностью можно сказать, что ни в одном модном сезоне, с какими бы радикальными и шокирующими новинками луков ни выступали дизайнеры, мокасины проигнорированы не были. Туфли из мягчайшей кожи на плоском ходу или незначительном широком каблуке, характерной особенностью которых является часто вручную сделанный кант, были позаимствованы у коренного населения Латинской Америки. В идеале мокасины сделаны из цельного куска кожи, к которой крепится подошва. То есть, по сути, это чуть ли не носок - так удобно и мягко ноге. Внешний вид мокасин - этакая скромная роскошь - сделала их любимой обувью богачей, разгуливающих по набережным лакшери-курортов. В общем, незаменимая и не выходящая из моды пара обуви, которая должна быть в гардеробе. Особенно у сторонников кэжуал-стиля.
2. Топсайдеры
Яхтенная обувь - топсайдеры. / Фото: make-your-style.livejournal.com
Это так называемая яхтенная обувь. Тот же цельный кусок мягкой качественной кожи, что и для мокасин. Идеальны для любой стопы - мужской или женской, изящной или проблемной. Топсайдеры ни с чем не спутать: у них всегда белая подошва (ведь создавались опять-таки для богачей, чтобы удобно было по палубе яхты ходить) и по паре дырочек для шнурков (шнурки, как правило, тоже кожаные). Классический цвет - синий или коричневый, но модных вариаций сотни. Топсайдеры универсальны и бессмертны в своей трендовости: подружатся хоть с классической юбкой, хоть шортами-бермудами. Важное правило для тех, кто не хочет выглядеть провинциалом: никаких носков! Только на босую ногу! Разумеется, специальные суперкороткие носки или удобные следочки с силиконовой полоской по периметру, чтобы не спадали во время ходьбы, - такие гигиенические предметы модному луку не помеха.
3. «Тимберленды»
Тимберленды. / Фото: tiu.ru
«Тимберленд» - обувная компания, создавшая идеальную непромокаемую обувь для любых зимних и межсезонных капризов погоды. Фирменную обувь легко узнать: ботинки на шнуровке жёлтого цвета, как правило, из нубука. Разумеется, десятки производителей обуви не преминули воспользоваться идеей, и с тех пор ботинки на шнуровке стали незаменимой частью гардероба любого модника или модницы, которая приемлет унисекс-стиль. «Тимберленды» хорошо смотрятся с брюками, ещё круче - с джинсами. Также отличное сочетание - с расклешённой юбкой-миди (до середины икры).
4. Балетки без декора
Балетки.
Балетки - это обувь на века. Они никогда не выйдут из моды. Но на качественную обувь производитель не будет крепить декор сверху на область носа. Хороший материал, например натуральная кожа, имеет свойство растягиваться, поэтому под пришитым декором он может просто просесть. К тому же со временем в местах крепления все по той же причине могут образоваться дырки.
5. Эспадрильи без декора (допустима танкетка)
Эспадрильи - без танкетки и с танкеткой.
Эспадрильи на плоской подошве полюбились многим, кто предпочитает комфортную обувь. В этом сезоне дизайнеры предложили вывести эту модель на новый уровень, добавив ей танкетку. Для изысканного образа предпочтение стоит отдавать классическим моделям на платформе, у которых нет переизбытка декора. При этом цвет может быть любым.
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