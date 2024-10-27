19 черно-белых фото о жизни в Японии в начале XX века

Период Мэйдзи, который начался в 1868 году и продлился до 1912 года.

1. На улочках Японии

Вот так одевались и выглядели жители Страны восходящего солнца сто лет назад .

2. Базарный ряд

Внуки с дедушкой и бабушкой покупают продукты питания.

3. Скрытая камера

Американский ученый Арнольд Генте (Arnold Genthe) сделал снимок японцев, которые что-то оживленно обговаривали .

4. Маленькие озорники

Группа детей, которые резвятся на отведенной им территории.

5. Девушка под зонтом

Женщина под зонтиком, который называется вагаса , в ожидании.

6. Домотканый переулок

Что бы защититься от жары, между домами были протянуты крыши из ткани.

7. Поселок

Повседневная жизнь жителей небольшого поселения.

8. Возмущение

Женщины Японии были благовоспитанными и не имели права возмущаться .

9. Бегущая вниз

Двухэтажные дома - это не роскошь. На первом этаже японцы торговали, а на втором - проживали.

10. Местные граждане

Человеческая сущность в повседневной жизни

11. Столбы

Какая то нереальность, нагромождение строений, тележка, наряд жителей и электрический столб.

12. Страна традиций и обрядов

Центральная улица с изображением храма на заднем плане.

13. Извозчик

Японский народ работал на земле выращивая и продавая то, что вырастил .

14. Водный канал

По воде спускались и переправлялись бочки с товаром.

15. Обычный день жителей

Через сто лет эта страна превратится в крупную мировую державу, которая будет процветать .

16. Улицы Великой Японской империи

Нагромождение строений для Японии предусмотрена большой плотностью населения.

17. Деревянный мост

Мост арочной формы отлично вписывается в дизайн парка .

18. Сезон открыт

После трудной рабочей недели можно и передохнуть.

19. На пляже