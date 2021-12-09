Шокирующая еда со всего мира

Покажем вам около десятка разных странных блюд со всех концов мира. И попросим прикинуть, какие из них вы согласились бы отведать.

Будет сложно!



Жареные-вареные куриные лапки из Азии.









Целиком зажаренная морская свинка с гарниром. Это из Южной Америки вкуснямба.







Итальянское народное блюдо – что-то вроде супчика с говяжьими кишками.







Гремучая змея из фритюрницы.







Лягушачьи лапки грилль. Их, кстати, едят не столько французы, сколько китайцы.







Улитки. Кстати, Беларусь тоннами экспортирует их во Францию!







Муктук, деликатес из Аляски. Куски сырого сала кита.







Летучие мыши. На фото сырые, а так их обычно жарят на палочке над открытым огнем. Вкуснямба из Азии/Австралии.







Жареные личинки. Их как семечки лопают во всем мире.







Ширако из Японии, десерт из молок, содержащих сперму трески.







Так что заказали бы из этого себе на обед?



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