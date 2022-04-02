Позитивные картины с ироничным подтекстом на еврейские мотивы

На катке. Автор: Владислав Цап.
Радость – такое состояние, когда, взлетев, можешь летать бесконечно долго. И судя по всему, современный художник из Биробиджана Владислав Цап знает об этом не понаслышке. Созданные им картины – вереница улыбок и горсть положительных эмоций. В них кипит жизнь лёгкая и простая, местами примитивная, но оттого более яркая, насыщенная и интересная, одним словом - настоящая. Благодаря гуаши и акрилу, которые он использует в своих работах, рождаются красочные сюжеты из еврейских будней.
Три еврейских мужика. Автор: Владислав Цап.
За ёлкой. Автор: Владислав Цап.
Скрипач на крыше. Автор: Владислав Цап.
Застолье под старенький телевизор. Автор: Владислав Цап.
Новый год. Автор: Владислав Цап.
Тост. Автор: Владислав Цап.
Праздничное выступление. Автор: Владислав Цап.
Санки. Автор: Владислав Цап.
Карсиловка. Автор: Владислав Цап.
Соня справляет именины. Автор: Владислав Цап.
Реб Арьер. Автор: Владислав Цап.
Нищие. Автор: Владислав Цап.
Кедуш Левана. Автор: Владислав Цап.
Местечковый водовоз. Автор: Владислав Цап.
Касриловка едет. Автор: Владислав Цап.
Еврейский разговор. Автор: Владислав Цап.
Фрейлехс. Автор: Владислав Цап.
Тора. Автор: Владислав Цап.
Отметим! Автор: Владислав Цап.
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