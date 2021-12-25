Гладить шторы — занятие не только длительное, но и утомительное. Чтобы сделать процесс более простым и приятным, хитрые хозяйки нашли способ, который поможет разгладить шторы без утюга!
В 1 стакан воды добавьте 0,5 колпачка любого кондиционера для белья. Размешайте в бутылке с пульверизатором.
Разбрызгайте на шторы и оставьте высохнуть. Шторы естественным образом разгладятся, а также приобретут свежий, приятный аромат!
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Как разгладить шторы без утюга
Гладить шторы — занятие не только длительное, но и утомительное. Чтобы сделать процесс более простым и приятным, хитрые хозяйки нашли способ, который поможет разгладить шторы без утюга!
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