Пивное цунами 1814 года в Лондоне

Обычно если пиво льется рекой, то всем вокруг весело и задорно. Но 17 октября 1814 года жителям лондонского района близ церкви святого Жиля было не до шуток. На складе местной пивоварни «Мо и компания» (Meux and Company Brewery) взорвался огромный чан с пивом объемом 610 тысяч литров. Осколки чана разбили другие бочки, и на улицу выплеснулось полтора миллиона литров портера. Что тут началось…







Около пяти часов вечера в тот злополучный день с бродильного чана упал один из стягивающих обручей. Дежуривший на складе Джордж Крик не придал этому инциденту особого значения и просто оставил записку ремонтникам. Позднее, беседуя с полисменами на руинах пивоварни, он заявил, что подобные поломки случаются два-три раза в год и ничего трагического прежде не случалось.







Примерно через час, когда мистер Крик, отлынивая от своих обязанностей, распивал пиво в ближайшей таверне, раздался оглушительный взрыв и еще несколько потише. Мгновения спустя здание пивоварни обрушилось, словно карточный домик, и на свободу вырвалась волна высотой четыре метра.



В то время по улице Тоттенхэм-Корт-Роуд стояли не фешенебельные кирпичные дома, как сейчас, а деревянные лачуги, где жили по большей части бедные ирландцы. Два дома, расположенных напротив пивоварни, хлынувшая волна разрушила до основания за секунду.

Сила потопа была такой, что одну из жертв, 15-летнюю девочку по имени Элеанор Купер, буквально впечатало в стену одного из зданий, и бедняжка задохнулась.В общей сложности погибло восемь человек. Шестеро ирландцев, живших в подвальных помещениях, утонули, не имея возможности выбраться наружу. А один мужчина скончался от отравления алкоголем. Он провел слишком много времени в затопленном пивом помещении и впитал через кожу столько алкоголя, что его сердце остановилось . После схода гигантской пивной волны район церкви святого Жиля выглядел так, будто пострадал от землетрясения. Дома без фасадов и стен, руины, грязь, пожарные, вытаскивающие жертв из-под обломков.Потоп продолжил уносить жизни даже после того, как сошел на нет. Ушлые ирландцы решили хоть как-то поправить свое катастрофическое материальное положение и начали выставлять трупы утонувших на потеху публике. Во время одного из таких «аттракционов» пол в помещении рухнул под тяжестью зевак, и все они свалились в подвал, который все еще был до краев заполнен пивом. Еще несколько человек утонули.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)