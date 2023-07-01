Фотографии Китая столетней давности

Фото Китая начала 20-ого века. Человек, разместивший эти снимки, сделал, предварительно, их специальную обработку, поэтому они кажутся вполне себе современными.
Носильщики тюков с чаем из племени Ладен.Провинция Сычуань. 1908 год. Вес одного тюка 300 фунтов, т.е. около 130 кг.
Дорога духов гробниц династии Мин с каменными фигурами животных и людей.
Великая Китайская стена, снимок 1907 года.
Это фото специально для тех дурачков, кои считают, что Великую стену Мао-Цзэдун построил, а раньше ее якобы не было, и фото ее нет, и изображений...я очень часто в сети встречал такое мнение даже у людей с высшим вроде бы образованием...
Маньчжурские придворные дамы.
Ханьские девушки, стоит обратить внимание на их маленькие ступни...
Китайская пытка.
Как известно китайцы большие "заплечных" дел мастера. По этой теме целый пост можно сделать отдельный - пытать людей они умели всегда...
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