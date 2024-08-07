Правила жизни великолепной Катрин Денев, которые помогут найти ответы на многие вопросы

22 октября отметила своё юбилей французская актриса звезда «Шербурских зонтиков» Катрин Денев. Её не раз звали в Голливуд, но она осталась верна родному французскому кинематографу. Она не только известная актриса и лицо Chanel №5, но и настоящая красивица и икона стиля, которой и сегодня поклоняются миллионы.
Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж.
Пока существуют разводы, в браке нет смысла.
Нет, я не изощренна. Я всего лишь иронична. Любовь, соблазнение и все такое – для меня только шутка.
У итальянца в голове только две мысли; вторая – это спагетти.
С самого начала брак был установлен по презренным практическим соображениям – чисто мужская идея.
Любовь и ненависть — это одинаковые вещи.
Боюсь любви, как боюсь боли. Потому что оборотная сторона любой любви — всегда боль.
Мужчины хороший народ, но женщины обладают магией.
Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.
Бывают моменты, когда ощущаю себя счастливой или глубоко несчастной. Словно я знаю, что когда счастлива, то потом придется за это расплачиваться. А иногда случается даже заплатить заранее…
Красота — ничто, если не носить ее как знамя, как оружие, как меч.
Любовь — это страдание. Одна сторона всегда любит больше.
Не бойтесь взрослеть – в каждом возрасте есть своя прелесть. Ушедшие годы – это опыт, мудрость, чувство мора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни.
Красота – это самая необходимая вещь в мире и в тоже время это самая ненужная вещь. В человеке для меня ценны смесь чувственности с индивидуальностью.
Я — мать, а мать никогда не может быть одинокой.
Самые прекрасные отношения между мужчиной и женщиной за минуту до близости…
Не получилось через дверь, попробуй через окно.
Не так давно я видела в интернете тот рекламный ролик Chanel N°5, в котором снялась почти 40 лет назад. Большой хит, оказывается! Я там сижу в черном платье и показываю вам только колено. Сижу и говорю о любимом, и все это сексуально не из-за того, что вы видите, а из-за того, что слышите. Сейчас наоборот: вам готовы все показать, но вы ничего не услышите.
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