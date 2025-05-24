С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    во всём мире эксперименты проводят на мышах и кроликах... и только камуноиды экспериментировали на людях, причём начи...Зачем в детских с...
  • Ингерман Ланская
    про книги автор не упомянул... савейский пипл гонялся за книгами и не для того , чтоб читать, а для престижу - чтоб в...Что такое советск...
  • Гарбер Ольга
    Мне вот интересно узнать,как вещь, завязанная в пакет , может постираться в машине ???Зачем на шторы бр...

Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас

2000-е — это уже не совсем наше детство, которое мы проводили на улице, но еще и не наша зрелость, проходящая за компьютером. Это то сладкое время, когда мы успешно могли совмещать и то и другое. Но есть вещи, которые мы особенно любили. Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас

Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Пытались построить для своих персонажей Sims настоящий дворец, придумывая для каждой комнаты свой дизайн.

(© vassets) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас И создавали самих персонажей максимально похожими на себя и своих вторых половинок. А потом «влюбляли» их друг в друга. (© amazon) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Слушали Аврил Лавин, обожали ее клипы и мечтали быть такими же бунтарями. (© ice-watch) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Ухаживали за своим тамагочи и переживали, когда он «болел». (© kursk) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Массово скупали эти кулоны с сердечком и никогда не вставляли туда фотографии, потому что отверстия были слишком маленькими. (© uniqhand) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Отчаянно пытались «нарастить» змейку как можно длиннее. (© ndtv) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Волновались каждый раз, когда Кларк Кент приближался к криптониту и терял свою силу. (© imgix) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Слушали CD через Windows Media Player. (© m2blog) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Покупали сменные панельки на свой телефон. (© atomica) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Но всегда мечтали только о Motorola RAZR V3. (© teszvesz) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Зачитывались «Гарри Поттером» и судорожно ждали выхода следующей части. (© answcdn) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Писали на уроках запретными ручками со стирающимися чернилами. (© twimg) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Собирали фишки Pokemon и хранили их как свое самое большое сокровище. (© hotology) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Хвастались всем новыми модными часами. (© tumblr) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Считали каждый отснятый кадр. (© img) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Рассекали по улицам в ботинках на платформе. (© etsystatic) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Прокалывали пупки. (© ewelry22k) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Постоянно удивлялись, почему, черт возьми, никто не видит, что Ханна Монтана — это Майли Сайрус!
(© twimg) Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас Подбирали джинсовые джинсы джинсового цвета к своей джинсовой джинсовке. (© popsugar)

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх