Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас

2000-е — это уже не совсем наше детство, которое мы проводили на улице, но еще и не наша зрелость, проходящая за компьютером. Это то сладкое время, когда мы успешно могли совмещать и то и другое. Но есть вещи, которые мы особенно любили.
Пытались построить для своих персонажей Sims настоящий дворец, придумывая для каждой комнаты свой дизайн.
(© vassets)
И создавали самих персонажей максимально похожими на себя и своих вторых половинок. А потом «влюбляли» их друг в друга. (© amazon)
Слушали Аврил Лавин, обожали ее клипы и мечтали быть такими же бунтарями. (© ice-watch)
Ухаживали за своим
тамагочи и переживали, когда он «болел». (© kursk)
Массово скупали эти кулоны с сердечком и никогда не вставляли туда фотографии,
потому что отверстия были слишком маленькими. (© uniqhand)
Отчаянно пытались «нарастить» змейку как можно длиннее. (© ndtv)
Волновались каждый раз, когда Кларк Кент приближался к криптониту и терял свою
силу. (© imgix)
Слушали CD через Windows Media Player. (© m2blog)
Покупали сменные панельки на свой телефон. (© atomica)
Но всегда мечтали только о Motorola
RAZR V3. (© teszvesz)
Зачитывались «Гарри Поттером» и судорожно ждали выхода следующей части. (© answcdn)
Писали на уроках запретными
ручками со стирающимися чернилами. (© twimg)
Собирали фишки Pokemon и хранили их как свое самое большое сокровище. (© hotology)
Хвастались всем новыми модными часами. (© tumblr)
Считали каждый отснятый кадр. (© img)
Рассекали по улицам в ботинках на платформе. (© etsystatic)
Прокалывали пупки. (© ewelry22k)
Постоянно удивлялись, почему, черт возьми, никто не видит, что Ханна Монтана — это Майли Сайрус!
(© twimg)
Подбирали джинсовые джинсы джинсового цвета к своей джинсовой джинсовке.
(© popsugar)источник
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