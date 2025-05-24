Вещи, которые мы так любили делать в 2000-х и которые с улыбкой вспоминаем сейчас

2000-е — это уже не совсем наше детство, которое мы проводили на улице, но еще и не наша зрелость, проходящая за компьютером. Это то сладкое время, когда мы успешно могли совмещать и то и другое. Но есть вещи, которые мы особенно любили.



Пытались построить для своих персонажей Sims настоящий дворец, придумывая для каждой комнаты свой дизайн.

(© vassets) И создавали самих персонажей максимально похожими на себя и своих вторых половинок. А потом «влюбляли» их друг в друга. (© amazon)Слушали Аврил Лавин, обожали ее клипы и мечтали быть такими же бунтарями. (© ice-watch) Ухаживали за своим тамагочи и переживали, когда он «болел». (© kursk)Массово скупали эти кулоны с сердечком и никогда не вставляли туда фотографии , потому что отверстия были слишком маленькими. (© uniqhand) Отчаянно пытались «нарастить» змейку как можно длиннее. (© ndtv)Волновались каждый раз, когда Кларк Кент приближался к криптониту и терял свою силу. (© imgix) Слушали CD через Windows Media Player. (© m2blog) Покупали сменные панельки на свой телефон. (© atomica) Но всегда мечтали только о Motorola RAZR V3. (© teszvesz) Зачитывались «Гарри Поттером» и судорожно ждали выхода следующей части. (© answcdn)Писали на уроках запретными ручками со стирающимися чернилами. (© twimg)Собирали фишки Pokemon и хранили их как свое самое большое сокровище. (© hotology)Хвастались всем новыми модными часами. (© tumblr) Считали каждый отснятый кадр. (© img) Рассекали по улицам в ботинках на платформе. (© etsystatic) Прокалывали пупки. (© ewelry22k) Постоянно удивлялись, почему, черт возьми, никто не видит, что Ханна Монтана — это Майли Сайрус!(© twimg)Подбирали джинсовые джинсы джинсового цвета к своей джинсовой джинсовке . (© popsugar)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: